Juanpe es converteix en el defensa més golejador de tota la Primera Divisió

L'estratègia s'ha convertit en un gran aliat del Girona aquesta temporada. A través de la pissarra, el conjunt de Pablo Machín ha obert, encarrilat i sentenciat un bon grapat de partits amb gols dissenyats al laboratori de Jordi Guer­rero, segon entrenador de l'equip. La precisió dels assistents, ja sigui Granell o Borja García, així com l'encert dels rematadors han convertit les accions a pilota aturada en una arma més per al Girona. Sense anar més lluny, contra el Deportivo de la Corunya divendres a la nit, Stuani i Juanpe van treure'n profit per desencallar el partit i endur-se els tres punts de manera molt pràctica. La dada agafa més volada si es té en compta que contra el conjunt gallec el Girona va arribar als 11 gols d'estratègia des de principi de temporada. Aquesta xifra iguala els gols marcats en aquest tipus d'accions pel Reial Madrid i situa el Girona com el segon equip que més profit en treu, només per darrere de la Reial Societat (12).

«A Segona Divisió A l'estratègia és molt important», ens vam fer tots un tip de sentir per boca de jugadors i tècnics que van passar per Montilivi des del 2008 fins al juny passat. El Girona, sobretot arran de l'arribada de Machín a la banqueta el març del 2014, la va explotar al màxim fins a convertir-la en una de les seves grans armes. El que pocs s'esperaven és que a Primera Divisió l'equip en trauria també tant rendiment. «Per nosaltres sempre ha estat important l'estratègia però a Primera Divisió se li dona més repercussió a tot», comentava Machín divendres en la conferència de premsa posterior al triomf contra el Deportivo.

Sigui com sigui, el que està clar és que el Girona ha vist com les accions a pilota aturada es convertien en una arma d'allò més efectiva per fer mal als rival. Stuani, sobretot, i també Juanpe s'han situat com els dos principals baluarts. A més a més, el central canari s'ha convertit, amb el gol que va fer al Dépor, en el defensa més golejador de tota la Primera Divisió. I és que l'exjugador del Valladolid s'enfila ja fins a les 4 dianes i deixa enrere el grupet de defenses, que en suma 3. Aquest el formen Lenglet (Sevilla), Sergio Ramos i Nacho Fernández (Reial Madrid) i Zou Feddal (Betis). Els tres primers ja van jugar ahir els seus partits i no podran superar Juanpe mentre que l'alt-empordanès del Betis està lesionat al tendó d'Aquil·les i ha dit adeu a la temporada. Qui sí que va marcar ahir va ser el veterà mallorquí Ivan Ramis amb l'Eibar contra el Reial Madrid, que se situa amb tres també.

El canari va revelar que el gol marcat contra el Deportivo és una jugada clàssica al final dels entrenaments. «És una acció que solem assajar molt amb l'Àlex als entrenaments. A més a més ha entrat un actor secundari amb un seguit de bloquejos que han anat molt bé», detallava. Juanpe destacava sobretot el mèrit de la gran centrada que li va posar Granell amb la cama esquerra. «La pilota que em va posar l'Àlex era un caramel. Jo només l'he hagut de pentinar», afegia. Granell ja va fer la centrada, també en el servei d'una falta, que va originar l'1-0. La pilota penjada pel gironí la va rematar de cap Bernardo i després del refús del porter Rubén, Stuani, sempre amb la canya a punt, no va perdonar. Granell acumula ja quatre assistències directes de gol aquesta temporada.