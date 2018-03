La victòria del Vila-real manté el Girona setè a la classificació

No ha pogut ser. El Girona tancarà la 28a jornada de Lliga en el setè lloc de la classificació, una posició que ja ha ocupat quatre vegades aquesta temporada. I això que hauria pogut ser sisè, però la victòria del Vila-real, que ha guanyat a Las Palmas, ho ha frustrat.

Els de Pablo Machín van imposar-se al Deportivo el passat divendres (2-0), enfilant-se de manera momentània a la sisena plaça amb 43 punts. El Vila-real es quedava amb 41, però amb un partit menys. El que ha jugat aquesta tarda a l'estadi Gran Canaria. Un empat o una desfeta dels de Calleja hauria deixat els gironins sisens. Però Bacca i Sansone, des del punt de penal, han situat el definiu 0-2 al marcador, fent baixar un lloc als blanc-i-vermells.

El Girona, això sí, té un marge de 4 punts respecte el vuitè classificat. Es tracta de l'Eibar, que el dissabte va perdre contra el Reial Madrid i que ara té 39 punts. Un lloc per sota, novè, hi trobem el Celta de Vigo, que en suma 38 i ja desè hi ha el Betis, amb 37. Això sí, els verd-i-blancs encara han de jugar el seu partit. Ho faran demà, al camp de l'Alabès. Si guanyen, s'enfilaran fins la vuitena posició, amb 40.