Un calendari exigent amb una possible última jornada decisiva a Las Palmas

«Un nou objectiu», «un repte apassionant» o «l'hora de gaudir» són alguns dels qualificatius amb què jugadors i tècnics del Girona han batejat l'escenari que té per davant el conjunt blanc-i-vermell d'aquí a final de temporada.

El magnífic rendiment de l'equip ha situat el Girona com a aspirant ferm a una de les tres places d'Europa League que aquesta temporada tindrà la Lliga Santander. Els gironins, amb 43 punts no només opten al 7è lloc actual -que enguany com que els finalistes de la Copa del Rei, Barça i Sevilla, amb tota seguretat tindrà premi europeu- sinó que aspiren també a la 6a i fins i tot la 5a posició. Així ho diu la classificació que situa el Girona en la 7a plaça a 2 del Sevilla (5è) i a 1 del Vila-real (6è).

Amb la victòria contra el Dépor de divendres, el Girona va tancar la jornada 28 amb 43 punts. Això obra aquella conjuntura a la qual tants entrenadors recorren a l'inici de la pretemporada. «Primer mirem de salvar-nos el més aviat possible i quan faltin 10 jornades ja veurem on som i a què podem aspirar». Vet aquí on es troba el Girona. A deu jornades pel final, l'equip té a l'abast jugar a Europa i no pensa renunciar-hi conscient de l'aparador que suposa tant a nivell de club com de jugadors. A partir d'aquí, el calendari es presenta amb cinc partits a casa i cinc sortides lluny de l'estadi. Per Montilivi hi hauran de passar d'aquí a final de temporada el Llevant (dissabte 31), el Betis, l'Espanyol, l'Eibar i el València. Pel que fa a les sortides, la de diumenge al Santiago Bernabéu contra el Reial Madrid serà la primera de les cinc que tindrà el Girona. Les altres quatre seran a Sant Sebastià contra la Reial Societat, a Vitòria per enfrontar-se a l'Alabès, a Getafe i en l'última jornada a Las Palmas.

Analitzant un xic el calendari, i separant el partit de diumenge en què, tot i que pot passar de tot, el més probable és tornar sense res de positiu de Madrid, una de les conclusions és que si el Girona manté la fiabilitat que està mostrant com a local tindrà molt de guanyat. Per Montilivi hi ha de passar d'aquí quinze dies el Llevant, que estarà lluitant encara per escapar del descens. De la seva banda, és possible que Betis i Eibar tinguin opcions de jugar a Europa quan vinguin a Girona. La visita dels bascos, a més a més, serà la primera de les dues consecutives que tindrà l'equip ja que en la jornada següent, la penúltima, serà el València qui visiti Montilivi.

Pel que fa a les sortides, possiblement Reial Societat i Alabès ja ho tinguin tot fet quan el Girona hi vagi. En canvi, caldrà veure si el Getafe aspira també a entrar a Europa. Per últim, sí que pot ser un partit dramàtic el de l'última jornada a l'estadi de Gran Canària contra un Las Palmas que possiblement s'hi estigui jugant la permanència.