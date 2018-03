La victòria del Vila-real fa tornar el Girona a la setena posició

La victòria del Vila-real al camp del Las Palmas (0-2) va impeditr que el Girona tanqués la jornada en la sisena posició. Després de dormir-hi divendres i també dissabte, ahir el conjunt de Pablo Machín va caure de nou a la setena posició. Cap drama. Només faltaria. Per al Girona ocupar la setena posició que, amb el Barça i el Sevilla jugant la final de la Copa del Rei donarà accés també a la l'Europa League, és un un gran mèrit i una fita impensable a principi de temporada. A més a més, el triomf contra el Deportivo de divendres sumat a la derrota de dissabte del Sevilla contra el València (0-2) fa que el Girona s'acosti a dos punts dels andalusos, cinquens classificats. El Vila-real, de la seva banda, es manté gràcies al triomf a Canàries un punt per sobre (44) dels gironins (43).

Malgrat que la victòria dels de la Plana al Gran Canària pogués deixar els aficionats blanc-i-vermells amb una sensació un pèl decebedora, la realitat és que la jornada no ha estat gens negativa per als interessos gironins. Així, al marge de la derrota del Sevilla que ha permès el Girona acostar-se a dos punts dels de Vincenzo Montella, el triomf contra el Deportivo de divendres ha servit per distanciar-se de tres rivals directes en la lluita pels llocs d'Europa League. Dissabte l'Eibar i el Getafe van perdre els seus partits contra el Reial Madrid (1-2) i el Llevant (0-1), mentre que ahir va ser el Celta el que va caure al Wanda Metropolitano davant l'Atlètic de Madrid (3-0). D'aquesta manera, el Girona aconsegueix treure tres punts a tots tres equips i distanciar-los ara a 4, 5 i 7 punts respectivament i amplia un coixí que pot ser molt important d'aquí a final de temporada.



Setens després del Bernabéu

Aquestes distàncies, a més a més, faran que el Girona mantingui la setena posició passi el que passi diumenge al Santiago Bernabéu. I és que encara que els gironins perdin contra el Madrid, continuaran setens. Ni Eibar, ni Celta els podran atrapar i només el Betis els podria igualar a punts. Això sí, els andalusos haurien de guanyar avui el seu partit a Mendizorrotza contra l'Alabès (21:00, Gol), i el de dissabte contra l'Espanyol al Benito Villamarín. Si el Betis suma els 6 punts i el Girona perd al Bernabéu, els gironins continuarien setens a no ser que els andalusos els eixuguessin una diferència de gols general de +13 favorable al Girona.