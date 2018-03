El Girona inicia els tràmits per obtenir la llicència per competir a Europa

El Girona ha iniciat els tràmits necessaris via Federació Espanyola per tal d'obtenir la llicència que permet disputar competicions europees. Aquest és un procés que s'obre al gener i en el qual participen la majoria de clubs de LaLliga per tal de tenir els papers en regla en cas que, a final de temporada, obtinguin la classificació esportiva per a Europa. Les entitats que ja disposen d'aquesta certificació el que fan cada temporada és actualitzar-la. El Girona, com a novell a la categoria, ha de fer tots els tràmits, en un procés que s'allargarà fins a final de curs.

Instal·lats a la setena posició de Primera, els de Machín són uns clars aspirants a competir el curs que ve a la Lliga Europa gràcies a una ratxa de sis triomfs seguits a casa i, sobretot, a les tres darreres victòries seguides a la Lliga (Celta, Vila-real i Deportivo). Els tràmits per a obtenir la llicència, però, van començar molt abans d'aquest moment dolç que té l'equip, perquè des del club s'entenia que era una feina que s'havia de tenir a punt per si mai arriba la classificació esportiva. Els requisits que han de presentar els equips estan dividits en tres branques: infraestructures, àmbit legal i qüestions financeres. El Girona pot obtenir el permís aquesta temporada i, es classifiqui o no, en les següents només l'haurà d'actualitzar.

Qualsevol club de la Lliga Espanyola compleix amb totes les garanties els requisits per competir a Europa, tot i que és necessari expedir la llicència per tal de ser-hi admès per la UEFA. En el cas de les infrastructures, Montilivi està homologat per la Lliga en tots els aspectes relacionats amb la seguretat i disposa d'una capacitat per a 13.500 espectadors que en alguns casos supera la que ofereixen estadis de lligues més exòtiques.

A falta de deu jornades pel final de la Lliga, i amb la permanència a la butxaca, el Girona té el repte de convertir-se en el primer debutant que es classifica per a Europa. De moment l'equip blanc-i-vermell ja sap que encara que perdi al Bernabéu diumenge, seguirà setè en la classificació.