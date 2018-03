«L'estadi impressiona però de por no se n'ha de tenir, ni allà ni enlloc»

Pepe Pinto (Antequera, 1929) va ser un dels protagonistes de la primera visita del Girona FC al Santiago Bernabéu, en la temporada 1954-55. Amb una memòria enciclopèdica, Pepe Pinto recorda fil per randa aquell partit, en què Espelt va avançar el Girona però al final el Plus Ultra va remuntar el marcador (2-1). L´exjugador i exentrenador gironí és optimista i té clar que el Girona actual farà mal diumenge al Bernabéu.

El Girona torna diumenge al Bernabéu. Recorda el primer cop?

Oh i tant! Va ser en una promoció en què vam perdre contra el Plus Ultra per 2-1 amb gol d´Espelt. Bescós era l´entrenador. Recordo que ells eren joves i tenien molt bon equip.

Vostè hi va jugar després més cops.

Sí. No hi vaig guanyar mai. Un cop amb el Valladolid anàvem 1-1 i Morollón va enviar una pilota al travesser per fer l´1-2. Vam acabar 4-1. Com a local sí que vaig vèncer el Madrid amb el Valladolid (4-2), amb dos gols seus d´en Puskas.

Diuen les cròniques que el desplaçament amb avió fins a Barajas va ser força mogut. Se´n recorda?

Molts no havien anat mai amb avió. Només l´agafàvem per anar a jugar a Palma. Realment aquell avió semblava tret de les Fires.

Intimida l´estadi? El Girona pot notar diumenge la famosa por escènica?

És impressionant el camp però de por no se n´ha de tenir mai. Ni al Bernabéu ni enlloc. Res de res. L´objectiu era mantenir la categoria i continuar a Primera Divisió, que s´ha fet. Un cop aconseguit ara falta rematar-ho, perquè tenim la UEFA (Europa League) a l´abast.

Està gaudint aquesta temporada?

Molt. Ningú s´ho podia imaginar ni en somnis. Després de les últimes quatre temporades lluitant per pujar, al final ho vam aconseguir i ara ens classificarem per a la UEFA. L´equip està jugant bé. Lluiten com lleons i tenen una força extraordinària.

Veu opcions al Girona de puntuar diumenge contra el Reial Madrid?

Sí. Moltes. Els agafarem adormits. Amarrarem el seu golejador i tinc clar que al mig del camp podrem jugar i no deixarem fer-ho als seus homes més creatius. Si és així, veig ben factible guanyar. Soc molt optimista per al partit. Abans el futbol era diferent. Hi havia un altre tipus de qualitat. Teníem molt bon equip però l´actual Girona és espectacular. Gaudeixo molt veient com és capaç de jugar de tu a tu contra els grans de la Lliga i d´Europa.