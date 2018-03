El Girona signa números de Lliga de Campions aquesta segona volta

La sèrie de tres victòries consecutives (Celta, Vila-real i Deportivo de la Corunya) i el fortí en què s'ha convertit Montilivi, on el Girona no hi perd des de principis de desembre, han convertit l'equip blanc-i-vermell en un clar i seriós aspirant a entrar als llocs d'Europa League. Els números dels homes de Pablo Machín corroboren el gran moment de forma pel qual passa l'equip. Tant és així que, el Girona és el quart millor equip d'aquesta segona volta, només superat per Reial Madrid, Atlètic de Madrid i FC Barcelona, que mengen a part de la resta. Amb 17 punts, els gironins ocupen lloc de Champions League, en la classificació de les 9 jornades disputades fins ara de la segona part del campionat.

Tot va començar a Madrid, en el flamant Wanda Metropolitano, quan un gol de Portu a la segona part va permetre als gironins sumar un punt amb què ben pocs comptaven. El Girona continuaria sumant la jornada següent a La Rosaleda contra el Màlaga (0-0). L'equip encara no tenia la permanència assegurada i es mirava els llocs europeus encara amb respecte. Tot seguit, l'Athletic cauria a Montilivi (2-0) i després de fer mèrits per com a mínim puntuar-hi, l'equip sortiria derrotat per la mínima de Sevilla (1-0). A Montilivi l'equip és intractable i el Leganés seria la següent víctima (3-0) abans de sortir escaldats del Camp Nou (6-1). Aquella golejada, almenys de portes enfora, va semblar no afectar gens els futbolistes gironins, perquè a partir de llavors, l'equip ha encadenat tres victòries consecutives: Celta (1-0), Vila-real (0-2) i Deportivo de la Corunya (2-0) que l'han conduït a segellar la permanència i a transformar-se en un candidat a Europa. Són, de moment, 17 punts, un més que Sevilla i València i quatre més que Vila-real, Betis o Celta, entre d'altres. A 10 jornades per al final de la competició, caldrà veure el rendiment del Girona en els propers partits per veure si definitivament l'equip arriba al moment decisiu de la Lliga amb opcions de ser a l'Europa League.

El proper repte és plantar cara al Reial Madrid, precisament el millor equip d'aquesta segona volta amb 22 punts, empatat amb l'Atlètic de Marid. Els de Zinedine Zidane només han cedit un empat contra el Llevant (2-2) i una derrota al camp de l'Espanyol (1-0). De la seva banda, els matalassers han perdut contra el Barça al Camp Nou (1-0) i cedit un empat precisament contra el Girona (1-1) al Metropolitano. El Barça, en canvi, ha frenat el ritme estratosfèric que duia signant tres empats al Camp Nou contra el Getafe (0-0) i a domicili davant l'Espanyol (1-1) i el Las Palmas (1-1).