El Marroc cita Bounou per als amistosos de finals de mes

Com és habitual aquesta temporada i també l'anterior, Yassine Bounou forma part de la llista de convocats pel seleccionador maroquí Hervé Renard per als partits que el combinat africà disputarà contra Sèrbia i Uzbekistan els propers dies 23 i 27 d'aquest mes, aprofitant que s'aturen les competicions. El Marroc s'enfrontarà a Sèrbia el divendres 23 a l'estadi Olímpic de Torí mentre que el duel contra l'Uzbekistan serà en territori marroquí, a l'estadi Mohammed V de Casablanca.

Bounou és un habitual de les convocatòries de Renard però acostuma a ser el porter suplent de Munir (Numància). Caldrà veure si en aquesta ocasió el tècnic aposta per fer confiança a Bounou tenint en compte les notables actuacions que està signant amb el Girona a Primera i que Munir és suplent a Segona A amb el conjunt sorià.

Des de fa tres temporades, Bounou és fix a les llistes del Marroc. Tot i això, el porter gironí tan sols ha disputat 8 partits amb la seva selecció i només un dels quals oficial (de classificació per a la Copa Àfrica). Els altres 7 partits que ha jugat amb el Marroc han estat tots amistosos. Sigui com sigui, sembla clar que, si res no es torça, Bounou té com a mínim garantit un lloc entre els 23 seleccionats per jugar el Mundial de Rússia.