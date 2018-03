La visita al Santiago Bernabéu il·lusiona la plantilla del Girona

La visita de diumenge al Santiago Bernabéu per enfrontar-se per primera vegada en aquest escenari al Reial Madrid il·lusiona els jugadors del Girona, tal i com ha quedat clar aquest migdia en el "Media Day" que ha organitzat el club al PGA de Caldes. Després del primer entrenament de la setmana, que s'ha celebrat a Riudarenes, Pere Pons, Bernardo, Ramalho, Borja Garcia i Mojica han atès els mitjans de comunicació i han subratllat que després de tres triomfs seguits a la lliga (Celta, Vila-real i Deportivo) és un "molt bon moment" per enfrontar-se als blancs. En el record, el 2-1 de Montilivi en la primera volta, que segurament farà que l'equip de Zidane estigui encara en més alerta davant dels de Machín.

"Estan en un bon moment, amb confiança. Tenen ganes de tornar-nos-la. Espero el millor Madrid. Sabem que será molt difícil, però tenim confiança i amb la moral a dalt de tot. Serà competit. Complicadíssim. Amb il·lusió, estem en bona dinámica, intentarem rascar algun punt", ha subratllat Pons, que no ha estat mai a l'estadi madridista. Per la seva banda, Borja ha dit que té "moltíssima il·lusió", i ha recordat que si bé ell ha vist diversos partits com a espectadors "per a molts será el primer cop que jugarem en un camp com el Bernabé. Hi anirem amb totes les ganes de treure un resultat positiu. No estem allà per casualitat, a tots els camps hem competit bastant bé i allà farem el mateix".

En la sessió d'entrenament que s'ha fet a Riudarenes ha començat a treballar el porter Gorka Iraizoz després del trencament fibril·lar al bessó que l'ha tingut fora de l'equip les tres últimes jornades. El lesionat Carles Planas, en canvi, ha sigut l'única baixa en aquest retorn a la feina, que ha arribat després de tres dies de descans per a la plantilla.