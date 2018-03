El Girona continua preparant la visita al Reial Madrid

El Girona s'ha exercitat aquest migdia a la Zona Esportiva de Riudarenes per continuar preparant el partit diumenge contra el Reial Madrid al Santiago Bernabéu. Amb Gorka Iraizoz recuperat, Pablo Machín, en principi només hauria de tenir la baixa per lesió de Carles Planas. En canvi, Zinedine Zidane podria veure com es queda sense Luka Modric que avui tampoc s'ha entrenat amb el grup per culpa s'una sobrecàrrega al bessó i és dubte seriós per jugar diumenge. Sergio Ramos i Vallejo s'han quedat al gimnàs però, en canvi, Gareth Bale sí que ha saltat a la gespa de Valdebebas.