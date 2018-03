Un madrileny amb passat blanc que somia conquerir el Bernabéu

L'estiu del 2012, el Reial Madrid va posar sobre la taula del director es portiu del Còrdova 1,5 milions d'euros per endur-se Borja García. El mitjapunta tenia aleshores 22 anys i havia marcat 19 gols amb el conjunt andalús el curs anterior. El Madrid no va dubtar a gastar-se'ls per incorporar el madrileny, format al planter del Rayo Vallecano, per reforçar el seu filial, el Castella, que acabava de pujar a Segona A. Van ser dos anys a la Casa Blanca, en els quals va tenir temps de viure moltes experiències i participar en alguns entrenaments amb el primer equip de Carlo Ancelotti i Zinedine Zidane –llavors segon–. També de fer amistat amb alguns jugadors que van acabar fent el salt al Madrid, com ara Lucas Vázquez, amb qui manté una bona amistat i amb qui aquests dies hi ha parlat per demanar-li entrades, Casemiro o Nacho. Respecte a Zidane, Borja considera que és «un tipus molt tranquil» que «no només sap gestionar grups sinó que també ho té tot treballat».

Malgrat no tenir l'oportunitat de debutar mai amb el primer equip, ni tan sols en amistosos, el partit de diumenge serà especial per a Borja García –que va disputar 66 partits i va fer 11 gols amb el filial blanc– per uns quants motius. Primer perquè en joc hi ha les possibilitats de continuar lluitant per classificar-se per a la Lliga Europa, però també perquè serà la primera vegada que trepitjarà la gespa del Santiago Bernabéu. I és que en la temporada que Borja García va jugar a Primera amb el Còrdova cedit (14-15), el conjunt blanc va imposar al contracte la clàusula de la por i el madrileny no va poder enfrontar-se al club propietari dels seus drets. A més a més, Borja tindrà molta de la seva família a les grades, fet que també l'esperonarà a fer un bon partit. «Anem al Bernabéu amb totes les ganes d'aconseguir-hi un resutat positiu. Hem competit força bé a tots els camps i allà farem el mateix. No som on som per casualitat», assegura un Borja convençut de les possibilitats del Girona al Bernabéu. Borja té assumit que els jugadors del Madrid sortiran amb fam de venjança després del 2-1 que van encaixar a Montilivi a la primera volta. «Tot i que estan pensant més en la Champions que en la Lliga, recordaran que els vam guanyar a casa i intentaran arreglar l'error», explicava.

L'estiu del 2015, després de la cessió al Còrdova, el Madrid li va rescindir el contracte i va signar pel Girona un contracte per a dues temporades, fins al juny del 2017. El novembre del 2016, en l'any de l'ascens a Primera, va renovar-lo per dues temporades més, amb la qual cosa el madrileny té contacte fins al juny del 2019. En aquest sentit, i tot i que el club ha millorat i ampliat els contractes d'altres jugadors, amb Borja García, de moment, no hi ha més contactes. El mitjapunta però, no està gens amoïnat. «Segur que parlant ens entendrem. La relació és molt bona mútuament amb el director esportiu. Ho tocarem quan toqui i segur que no hi ha cap problema», deia.