Pere Pons «És un bon moment per visitar el Bernabéu»

Il·lusió i ambició. Aquest és el sentiment que desperta a la plantilla del Girona la històrica visita de diumenge al Santiago Bernabéu per enfrontar-se al Reial Madrid. Un partit que, com deia ahir Pere Pons, arriba en un magnífic moment de forma per als de Pablo Machín, que acumulen tres triomfs seguits (Celta, Vila-real i Deportivo) i han entrat de ple en la lluita per classificar-se per Europa. A falta de 10 jornades per acabar la lliga, la permanència, l'únic objectiu de la temporada, ja s'ha assegurat.

«Espero el millor Madrid, el màxim de competitiu possible, però nosaltres també hi anem amb la màxima confiança i la moral a dalt de tot. Serà un partit competit i molt bonic», confessava ahir Pons, un dels futbolistes que va atendre els mitjans en el marc del Media Day organitzat pel club. El migcampista de Sant Martí Vell destacava que «és un bon moment per visitar el Bernabéu» i recordava que amb la permanència a la butxaca «no hi tenim res a perdre» i tenen la consigna de «gaudir». Pons no ha estat mai al Bernabéu. «Amics meus que hi han estat o que hi han jugat m'han explicat que és un estadi impactant, amb la grada molt vertical i una afició que està molt a sobre del rival», subratllava. Sense amagar que potser esperava amb més curiositat la visita al Camp Nou «per allò que quan era petit era del Barça i allà hi he vist molts partits», Pere Pons va deixar clar que té la mateixa «il·lusió» ara per descobrir l'estadi madridista.

Els blancs hauran tingut tota la setmana per pensar en el Girona perquè no han hagut d'afrontar Champions. Per Pere Pons això pot ser un factor que beneficiï el Madrid «perquè podran arribar al partit més nets». També va recordar, però, que «són jugadors d'alt nivell i el partit serà igual de complicat que si haguessin tingut jornada intersetmanal». Sobre el plantejament que farà el Girona al Bernabéu, Pons no en va poder revelar gaire res: «Tot just avui hem fet el primer entrenament». Preguntat si n'han après dels errors que van cometre al Camp Nou, d'on en van sortir golejats per 6-1, va dir que «nosaltres sempre hem de ser fidels al nostre estil, tot i que potser a Barcelona vam jugar amb la defensa massa avançada i això els va permetre agafar-nos l'esquena. Hem de valorar les opcions i segur que d'aquella experiència n'haurem après». En aquest sentit va afegir que «hi ha hagut partits a fora on hem estat més replegats, nosaltres som bons robant i sortint ràpid al contraatac».

El Girona arriba al Bernabéu amb 43 punts i instal·lat en un setè lloc que no perdrà encara que perdi diumenge. Això, segons Pons, encara fa més perillós l'equip de Machín. «Ningu s'ho esperava. Estem en una molt bona dinàmica, amb la moral molt alta i amb ganes de fer coses grosses. L'objectiu ja està complert però som ambiciosos», va recalcar.

Sobre el partit de la primera volta a Montilivi (2-1), Pons va dir que «potser van venir una mica relaxats pensant que érem novells a la categoria. Segur aque ara tindran més ganes de guanyar-nos. No voldran que un equip que ha acabat d'ascendir els guanyi dues vegades la mateixa temporada i sortiran a totes».