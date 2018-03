Bany de masses per als jugadors del Girona abans del Bernabéu

La setmana s'està fent llarga per als aficionats del Girona. De la victòria contra el Deportivo de la Corunya a Montilivi (2-0) ja en fa set dies i per al partit contra el Reial Madrid encara falten un parell de dies. El xup-xup de la primera visita del Girona al Santiago Bernabéu per enfrontar-se al primer equip del Reial Madrid fa dies que va agafant alçada entre la parròquia gironina. «Encara hi puntuarem», «només pensen en la Champions» o «els clavarem un bon ensurt», són algunes de les afirmacions que entre l'afició s'estan sentint aquesta setmana. Hi ha il·lusió i molta per un Girona que, gràcies al seu magnífic rendiment, està ampliant cada cop més la seva massa social. Es va poder comprovar ahir en la sessió de signatura d'autògrafs que van fer Yassine Bounou i el Choco Lozano ahir a la tarda a la botiga oficial del club. Més d'un centenar de seguidors blanc-i-vermells -inscrits prèviament al web del club- van poder passar una estona amb el porter marroquí i el davanter hondureny, que es van fer un tip de signar autògrafs i fer-se fotografies amb els seguidors.

Bona part de la plantilla també es va deixar veure ahir a la tarda en la inauguració del centre d'estètica Perfums&CO impulsat per Eloi Amagat i Marc Muniesa. L'acte va tenir lloc a la seu local, al carrer Joan Maragall, número 44 i va comptar amb el gruix de plantilla. Així, durant un moment o altre de la tarda s'hi van deixar caure Àlex Granell, Pere Pons, Jonas Ramalho, Bernardo Espinosa, Borja García, Carles Planas, David Timor, Aday Bentítez, Pablo Maffeo, Juanpe Ramírez, Portu i Gorka Iraizoz, entre d'altres. Perfums&CO és un centre pioner a Girona impulsat per l'emprenedora Esther Arnau i que compta amb Eloi Amagat i Muniesa com a socis.

La plantilla tornarà a avui a exercitar-se a Riudarenes mentre que dissabte ho farà a l'estadi de Montilivi, abans de sortir ja cap a terres madrilenyes per jugar diumenge contra el Reial Madrid.