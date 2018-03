El cor blanc-i-vermell de Marcos Tébar

Marcos Tébar va aterrar tot just abans-d'ahir de l'Índia, un cop acabada la temporada regular i a l'espera de tornar-hi per disputar la Copa a partir de la setmana que ve amb el seu equip, el Pune City. Mentrestant passa uns dies a casa, a Madrid, amb la família i els amics i no descarta acostar-se diumenge al Santiago Bernabéu per veure en directe el duel entre els dos equips del seu cor, Reial Madrid i Girona i saludar antics companys de viatge. «Tindré el cor dividit», reconeix el migcampista madrileny, que va jugar al Girona tres temporades i mitja (des del gener del 2010 fins al juny del 2013). Malgrat les sensacions contradictòries que sentirà durant el partit, Tébar admet que el seu passat blanc-i-vermell pesa, i molt.

Des de l'Índia, Tébar no perd de vista l'actualitat del club del qual va ser capità i del qual es va acomiadar plorant al balcó de la plaça de Vi, tornant d'Almeria després de caure en la final del play-off d'ascens a Primera el curs 12-13. «La temporada està sent genial i meravellosa. Estan fent un paper espectacular en el seu primer any a Primera i lluitant fins i tot pels llocs d'Europa League», destaca el madrileny. Tébar considera que la visita al Santiago Bernabéu de diumenge serà «un premi» sobretot per als jugadors «que la temporada passada van assolir l'ascens». En aquest sentit, però, el fet que el Girona s'estigui jugant ara punts importants en la lluita per Europa restarà una mica de festivitat a la cita. «Jugar al Bernabéu és una passada. Ara, però, hi van amb un objectiu. La salvació està aconseguida i tot el que sigui puntuar serà molt bo per al Girona», diu. En aquest sentit, Tébar afegeix que és un partit per «gaudir» i té claríssim que per esgarrapar quelcom de positiu de Chamartín caldrà que es donin dos factors. «El Girona haurà de fer un partit excel·lent i el Madrid no hauria de tenir el seu dia». Ara bé, Tébar no descarta res i recorda que aquest escenari, «ja ha passat uns quants cops aquesta temproada amb rivals que han tret bons resultats d'allà».

A 15 punts del Barça a la Lliga i centrat de ple en la lluita per la Champions League, hom podria pensar que el Madrid es pot deixar anar diumenge contra el Girona. Tébar assegura que no serà així perquè el conjunt blanc «sempre ha de respondre davant la seva afició». «Donen la Lliga per perduda però és el Madrid i a casa no poden fallar».

Tot i això, l'exjugador de l'Almeria, avisa que el Girona és capaç de fer-la grossa al Bernabéu. «L'equip ja va ensenyar al Metropolitano que pot fer molt de mal als equips grans i si el Madrid abaixa la guàrdia una mica, el Girona pot treure-hi quelcom de positiu», subratlla. I és que si una cosa elogia Tébar d'aquest sorprenent Girona és «el fet de competir i plantar cara a qualsevol camp i contra qualsevol rival». Per aquest motiu, el pivot considera que el famós miedo escénico no afectarà els jugadors blanc-i-vermells. «Un cop s'entra al partit i es comença a jugar, no es mira la graderia ni l'ambient. Han de gaudir i no pensar-hi».

Aquest any, la temporada a la lliga índia s'ha allargat més que en les anteriors per la creació de la Copa, que començarà la setmana que ve. Un cop acabi, Tébar valorarà quines opcions de futur se li obren. Després de deixar l'Almeria, el madrileny va fitxar pel Brendfort (14-16), de la segona divisó anglesa, i després pel Llagostera (16). Des de llavors ha jugat al Dhelis Dynamos (16), al Reus (17) i ara al Pune City.