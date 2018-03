Portu queda fora de la llista de Lopetegui pels dos propers amistosos

El davanter del Girona Portu, una de les grans sensacions de la temporada, finalment no ha entrat a la llista de convocats de Julen Lopetegui pels dos partits amistosos que ha de jugar Espanya contra Alemanya i l'Argentina, amb la vista posada al Mundial de Rússia del mes de juny. Marcos Alonso, Parejo i Rodri, són les novetats. Álvaro Morata, igual com Portu o l'espanyolista Gerard Moreno, s'han quedat fora de la citació. Lopetegui ha explicat que ha cridat 24 futbolistes i ha destacat que "n'hi ha molts d'altres amb opcions de ser a la llista final per anar al Mundial, però hem de prendre decisions i ens ha semblat que ara és el moment per dur aquests".

Durant la roda de premsa de presentació de la llista que s'ha fet a Madrid, Lopetegui ha tingut paraules d'elogi per a Portu i el Girona. En aquest sentit ha admès que figurava a la prellista i que l'ha estat seguint molt de prop. "Està fent una temporada extraordinària, igual com el Girona, gràcies al sensacional treball d'un entrenador sensacional com és Pablo Machín. Portu ens ha cridat l'atenció i té possibilitats de ser a la llista definitiva".

Albert Celades, tot seguit, ha ofert la llista de convocats pels partits que Espanya sub-21 ha de jugar contra Irlanda del Nord i Estònia. Hi figuren dos futbolistes del Girona, que juguen a Montilivi cedits pel City: Pablo Maffeo i Aleix Garcia.