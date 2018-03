«Anem al Bernabéu amb respecte, però sense por»

En la prèvia de l´històric partit del conjunt gironí al Santiago Bernabéu, l´entrenador del Girona, Pablo Machín, ha recalcat que "hem de somiar desperts i, encara que sabem que tenim poques possibilitats de guanyar, hem d´aprofitar les nostres opcions de puntuar mantenint el nostre estil i donant el 100% en quant a actitud i mentalitat". Respecte el Girona que podem veure a Madrid, el sorià ha subratllat que "el normal és que juguin els futbolistes que estiguin en millors condicions" i que "el que és important és que els jugadors estiguin convençuts que el plantejament que farem és el millor per guanyar". Ha destacat que "esperem que Cristiano Ronaldo no tingui el millor dia" i que un equip com el Reial Madrid "estarà més motivat perquè els vam guanyar a l´anada i, tot i que tinguin la lliga difícil, és un club amb un gran orgull i prestigi que han de mantenir". Machín també ha mostrat la seva alegria al saber que un terç dels seus jugadors han estat seleccionats amb les seves respectives seleccions i ha rematat assegurant que "la grandesa del futbol és que si treus el nom del Girona a l´escut i poses el de qualsevol altre club més potent del món segur que colaria".

Pel que fa a la convocatòria, no hi ha hagut grans sorpreses. Es queden fora per lesió els defenses Alcalá i Planas i per decisió tècnica Eloi Amagat i Olunga. Torna el porter Gorka, recuperat de les molèsties físiques al lloc del porter del segon filial, Marcel, que havia estat convocat les últimes jornades.