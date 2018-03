Bounou ha deixat la porta a zero en sis dels últims vuit partits del Girona

El Girona es presentarà demà al Santiago Bernabéu sense pressió, somiant amb Europa i, possiblement, en el millor moment de la temporada. A dalt Stuani i Portu es troben en estat de gràcia. L'uruguaià té via directa al Mundial, mentre que el murcià, segons va admetre ahir Julen Lopetegui, encara pot tenir opcions d'anar-hi amb Espanya. Però les coses també funcionen al darrere. Ramalho, Bernardo i Juanpe s'han consolidat com a tripleta de centrals, i Bounou, que fa una volta i un partit que va desbancar Iraizoz, s'ha acostumat a deixar la seva porteria a zero i a patir poc sota els pals, més enllà de la mitja dotzena de gols que li va clavar el Barça al Camp Nou. De fet, el Girona, amb el marroquí de titular, ha deixat la seva porteria sense encaixar en sis dels últims vuit partits (Màlaga, Athletic, Leganés, Celta, Vila-real i Deportivo). Només el Sevilla (1-0) al Pizjuán i els blaugranes, en el derbi que va acabar 6-1, han pogut batre els gironins en els darrers partits del campionat.

Bounou ara en fa tres que no rep cap gol. I suma un total de 284 minuts d'imbatibilitat, el rècord d'aquesta temporada. L'última vegada que va haver de recollir la pilota del fons de la seva porteria va ser al Camp Nou, després que Suárez fes el 6-1 definitiu al minut 76. Són, per tant, 14 minuts d'aquell partit, més els 270 dels duels contra Celta, Vila-real i Deportivo. Ara el repte per al porter marroquí, que també té clar el camí cap al Mundial, tot i que la titularitat se la disputarà amb Munir, del Numància, és aprofitar l'aparador del Bernabéu per seguir creixent. En aquesta segona volta (9 partits) l'altre equip que ha pogut batre Bounou ha sigut l'Atlètic (1-1), en una acció de Griezmann que Portu va igualar a la segona part.