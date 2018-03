El Girona es fa internacional abans de jugar al Bernabéu

Finalment el seleccionador espanyol, Julen Lopetegui, no va citar cap jugador del Girona per als dos amistos que La Roja disputarà contra Alemanya i l'Argentina per preparar el Mundial, però no obstant això, els de Montilivi es van tornar a fer més internacionals que mai abans de visitar diumenge el Bernabéu. Amb les citacions de Maffeo i Aleix Garcia per part d'Albert Celades per afrontar amb Espanya sub-21 dos partits de la fase de classificació per a l'Europeu de la categoria contra Irlanda del Nord i Estònia cinc futbolistes blanc-i-vermells deixaran la disciplina de l'equip durant una setmana i mitja per incorporar-se a les seves seleccions. Els altres internacionals són Stuani, que viatjarà a la Xina per jugar un quadrangular amb l'Uruguai; Bounou, que té dos partits amistosos amb Marroc, contra Sèrbia a Torí i davant d'Uzbekistan a Casablanca, i Michael Olunga, a qui Kènia ha cridat per afrontar dos duels amistosos a Marraqueix contra Comoros i la República Centreafricana.

La convocatòria de cinc jugadors pels partits internacionals de la finestra que s'obre la setmana que ve iguala la que hi va haver en l'anterior aturada de la lliga. Aquell cop també van marxar Maffeo, Stuani, Bounou i Olunga, a banda d'un Kayode que ja no juga a Girona. En aquesta citació internacional la novetat és Aleix Garcia, que com Maffeo juga a Montilivi cedit pel City i que tindrà l'oportunitat de demostrar la seva progressió a la selecció espanyola sub-21 que dirigeix Albert Celades.



Els elogis de Lopetegui

A banda dels cinc futbolistes internacionals, el Girona també va tenir ahir un notable protagonisme mediàtic en la roda de premsa que va fer Julen Lopetegui per anunciar els 24 convocats pels amistosos contra Alemanya (23) i l'Argentina (27). Ni Portu ni Granell, que havien sonat com a possibles novetats a La Roja, van acabar entrant entre els escollits, però Lopetegui va elogiar tant el Girona, com el seu tècnic, Pablo Machín, com també Portu. «Està fent una temporada extraordinària, igual com el Girona, gràcies al formidable treball d'un entrenador sensacional com és Pablo Machín. Portu ens ha cridat l'atenció i té possibilitats de ser a la llista definitiva», va subratllar. Lopetegui també va revelar que el davanter murcià formava part de la preselecció i va confirmar que havien estat seguint molt atentament la seva evolució amb el Girona. El seleccionador va ser a Montilivi veient el partit contra el Celta. Julen Lopetegui va facilitar una llista amb les grans novetats de Marcos Alonso (Chelsea), Rodri Hernández (Vila-real) i Dani Parejo (València), el retorn de Diego Costa (Atlètic) i l'absència destacada d'Álvaro Morata (Chelsea).

Dels cinc internacionals del Girona el qui viatjarà més lluny serà Cristhian Stuani, que participarà amb l'Uruguai a la China Cup, un quadrangular en que també prenen part les seleccions de Gal·les i la República Txeca, a més de l'amfitriona. Precisament, el primer partit dels uruguaians serà contra el combinat txec. Després, en funció del resultat, lluitarà pel títol o afrontarà la final de consolació. El Girona tindrà el següent partit després de l'aturada el dissabte 31 de març, a l'estadi, contra el Llevant (13.00). Serà el duel que donarà el tret de sortida a la nova jornada del campionat.

És probable que aprofitant l'aturada de la lliga Pablo Machín concedeixi alguns dies de descans als jugadors que no s'incorporaran a cap selecció. De fet l'entrenador està anunciat per aquest dilluns a Sòria a l'acte de presentació del seu campus d'estiu. També la setmana que ve, sense competició, es podria produir el primer contacte entre el Girona i els representants del tècnic per valorar la seva possible renovació més enllà de 2019, tal com Quique Cárcel va anunciar que faria fa uns dies. En una entrevista publicada ahir pel diari Marca, Machín admetia que «la setmana que ve hi haurà una presa de contacte amb els meus agents, però això no ens ha de descentrar, és un tema particular».