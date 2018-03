Zidane: «Si ens pensem que el partit contra el Girona serà fàcil, ens estarem equivocant»

En una roda de premsa pràcticament monopolitzada per la possible arribada de Neymar el proper estiu al Reial Madrid i l'eliminatòria de quarts de final de la Lliga de Campions davant el Juventus, Zinedine Zidane ha rebut poques preguntes per part dels periodistes assistents a la sala de premsa sobre el Girona, el proper rival dels madridistes.

Zidane, que ja sap el que és perdre davant el conjunt gironí, ha advertit del perill de confiar-se davant els de Pablo Machín i de sortir al terreny de joc relaxats i creient que la victòria estaria assegurada.

«La Lliga és molt competitiva, no hi ha equips petits, el Girona està jugant bé a futbol i estan completant una molt bona temporada. Nosaltres veiem i sabem els perills de l'adversari, però el més important, més enllà del rival, és el que nosaltres proposem sobre el terreny de joc», ha assenyalat.

El tècnic del conjunt blanc ha afegit que, després de tenir tota una setmana neta pel que fa a partits, ja que van jugar els vuitens de Lliga de Campions fa una setmana i mitja, «hem treballat molt bé durant aquests últims dies i tenim moltes ganes de jugar».

Zidane i els seus futbolistes estan avisats dels perills del Girona, ja que els van tastar de primera mà tot just fa una volta a Montilivi, encara que el partit d´aquest vespre serà gairebé radicalment diferent, primerament, per l´escenari.

El tècnic del Reial Madrid ha recalcat que el seu equip només té en ment sumar els tres punts per, ha assegurat, complir el principal objectiu que té l´equip a aquestes alçades del campionat, que és atrapar i avançar a la classificació el segon classificat, l´Atlètic de Madrid.

«Quan mireu la taula pot ser més complicat en el cap de cada un, perquè serà difícil fer alguna cosa a la Lliga. El que hem de fer és pensar que tots els partits que tenim són importants. Ara per ara quedar al més amunt possible és l'objectiu més important. Per la situació de la competició es pot pensar que és més difícil animar-se, però els jugadors volen jugar sempre», ha declarat el tècnic.