«Som un equip de Primera, anem amb respecte però sense por al Bernabéu

Fa tot just una volta que el Girona va fer el seu primer gran cop a la Lliga derrotant el Reial Madrid a Montilivi. Gairebé sis mesos després, els gironins estan entossudits a fer-la encara més grossa, aquesta vegada al Santiago Bernabéu. El seu entrenador, Pablo Machín, ho té clar: «Els tenim respecte, però en cap cas por». «No podem anar enlloc amb por perquè les nostres possibilitats de victòria serien mínimes. Viatgem amb ganes d´aprofitar les poques possibilitats de victòria que tenim».

En l´últim desplaçament en un escenari tan gran com el Bernabéu que va fer l´equip, al Camp Nou, el Girona es va endur mitja dotzena de gols per ser «uns agosarats, per uns, i per uns altres uns suïcides», va dir Machín, que per al partit d´avui recalca que «no renunciarem a la nostra identitat». «No em lamento de plantejaments que he fet en altres partits, el que vull és que els futbolistes estiguin convençuts que el nostre estil de joc és el millor». En aquest sentit, el tècnic va assegurar que «jugaran els futbolistes que estiguin en millors condicions per afrontar un partit que el preparem amb total normalitat». La visita a l´estadi del Madrid és una «fita més» de la brillant història recent del Girona, quelcom que per al sorià agafa una transcendència menor en el sentit que el seu equip «sortirà a competir com ho faria i ho ha fet en qualsevol altre estadi». El que és una realitat és que el rival d´aquest vespre imposa. «És cert que el Reial Madrid ho té difícil a la lLliga però no es poden deixar anar. Tenen un orgull i un prestigi que han de mantenir i això s´aconsegueix a base de guanyar i fer-ho bé. Probablament és l´equip més en forma de les últimes setmanes», avisava l´entrenador del Girona.

La principal estrella i perill del conjunt madridista és el davanter Cristiano Ronaldo. «És un jugador que està molt a prop de l´àrea i que actua com un ´9´ clàssic, sobretot en els últims mesos. Hem d´esperar que no tingui el seu millor dia i a partir d´aquí que tots nosaltres donem el 100% per tenir opcions de guanyar el partit», encara que va afegir que «té molts futbolistes que són capaços de tirar sols endavant el partit». Va remarcar també el partit de la primera volta, que va acabar amb 2-1 favorable als gironins en un partit impossible d´oblidar per a tota la parròquia gironina. «Un equip tan petit com el Girona va aconseguir remuntar i crear ocasions a tot un Madrid», va dir.