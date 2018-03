El Girona, amb l'onze de gala al Santiago Bernabéu

El Girona jugarà contra el Reial Madrid al Santiago Bernabéu (20.45) i ho farà amb el seu onze de gala. Pablo Machín no ha apostat per fer cap invent ni per cap revolució i farà jugar als seus futbolistes habituals.

D'aquesta manera, els blanc-i-vermells sortiran amb Bounou a la porteria i Maffeo i Mojica als dos carrils. Els tres centrals, els de sempre: Ramalho, Bernardo i Juanpe. Granell i Pere Pons tornaran a ser el doble pivot titular, mentre que Borja García jugarà un pèl més avançat. A dos, la parella d'atac formada per Portu i Cristhian Stuani.

A la banqueta hi haurà una cara nova d'última hora. Es tracta del davanter Michael Olunga, que ha hagut de viatjar avui mateix a Madrid per suplir la baixa de Douglas Luiz. El brasiler estava convocat, però ha estat baixa per culpa d'un refredat.

De la seva banda, el Reial Madrid formarà amb aquest onze: Keylor Navas, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo, Kroos, Lucas Vázquez, Kovacic, Asensio, Benzema i Cristiano Ronaldo.