L'ambició d'un Girona sense por s'examina a Madrid

La curta història dels partits entre el Girona i el Reial Madrid ens porta un precedent, l'únic, que, de fet, quedarà per sempre a la retina de tots els aficionats gironins. Va ser en plenes festes de Fires, la mateixa diada de Sant Narcís, ara farà gairebé cinc mesos, quan l'equip de Pablo Machín va fer el primer gran cop a la categoria, fent-se sentir en àmbit nacional i internacional, amb una brillant victòria, amb remuntada inclosa, davant l'actual campió d'Europa, l'equip galàctic que dirigeix Zidane.

Aquell triomf va suposar un abans i un després en el camí dels gironins a la Primera Divisió i ara, una volta després, qui ho havia de dir, el conjunt blanc i vermell visita el Santiago Bernabéu amb opcions molt reals de jugar a Europa la propera temporada. I amb la permanència a la butxaca. Machín ja advertia ahir que no tindrien «cap por» per jugar en un escenari tan imponent i que el Girona voldrà demostrar la seva essència i el seu joc per mirar de sumar tres punts que, sent realistes, es veuen «molt complicats» abans de començar el partit tal i com afirmava l'entrenador. Però aquest Girona ha demostrat que, d'impossibles, ben pocs.

Amb l'ambició per bandera, l'equip es va desplaçar ahir a la tarda fins a Madrid en TAV per concentrar-se per l'enfrontament amb tota la plantilla disponible menys el lesionat Planas, Alcalá, que està faltat de ritme, ni amb Eloi Amagat ni Olunga, que van ser els dos jugadors descartats i que no es van desplaçar amb la resta de l'equip. Sí que ho va fer Gorka, després de recuperar-se de les seves molèsties físiques.

Guanyar al Santiago Bernabéu és pràcticament una proesa, però el Girona arriba a l'enfrontament en un molt bon moment de forma i amb un objectiu ben llaminer pel qual val la pena lluitar. Tres victòries seguides, una d'aquestes de prestigi a Vila-real (0-2), dona ales als gironins, que arriben amb moral alta al partit. Pablo Machín va dir que sortirien d'inici els jugadors que en millors condicions estiguin i tot indica que al Bernabéu hi jugarà amb l'onze de gala. Al Camp Nou va prescindir d'Stuani per jugar amb el Choco però com va passar a la primera volta contra el conjunt blanc, tot fa presagiar que l'uruguaià serà la principal referència ofensiva al costat d'un Portu en plena forma.

L'objectiu del Girona és competir al camp del campió d'Europa. És fer gala de la bona temporada que està realitzant i, per què no, somiar. El Madrid ha demostrat que és un equip amb una capacitat molt elevada de fer mal al rival ofensivament, però també demostra que defensivament es mostra fràgil i encaixa com a mínim un gol en gairebé tots els partits que juga. Això sí, el Girona haurà de tenir la canya a punt i ha d'estar disposat a patir per marxar amb un somriure d'orella a orella de Madrid.

Les sis victòries consecutives a Montilivi han inflat de moral a un equip que ha competit a domicili encara que només ha cantat victòria en una de les últimes sis sortides. Va ser en l'última, a l'estadi de la Ceràmica de Vila-real (0-2) i on els gironins van tenir gairebé un 100% d'efectivitat per derrotar un rival directe per la lluita per Europa. Segurament aquest serà el camí a seguir aquest vespre a Chamartín. El Girona ha de ser capaç d'aprofitar les ocasions que tingui per marcar i, a partir d'aquí, segurament haurà de tenir paciència a defensar els atacs d'un Madrid que, a la Lliga, està mostrant moltes incògnites.

El conjunt madridista arriba al partit amb bones sensacions després d'una temporada molt irregular a la Lliga. Amb el títol gairebé impossible, els madridistes afronten la competició domèstica amb el repte de quedar al més amunt possible i preparar-se a consciència per al tram decisiu de la Lliga de Campions. Qui no entén de relaxacions és el seu màxim golejador i referència ofensiva, Cristiano Ronaldo. El portuguès passa pel seu millor moment de forma i és la principal amenaça. Al Bernabéu, amb la feina principal de la temporada resolta, l'única consigna és gaudir-hi. Hi ha més a guanyar que no pas a perdre, per a un Girona que vol seguir sorprenent.