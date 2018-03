Bounou no anirà amb la selecció marroquina per un problema muscular

El Girona ha anunciat aquest matí que el porter Yassine Bounou no s'incorporarà a la convocatòria de la selecció del Marroc per disputar-hi dos partits amistosos de preparació pel Mundial contra Sèrbia, a Torí, i Uzbekistan, a Casablanca. El motiu d'aquesta absència és un problema muscular que el futbolista s'hauria fet diumenge al Bernabéu ja durant l'escalfament del partit que va enfrontar els gironins contra el Reial Madrid. El club ha explicat que Bounou passarà proves mèdiques per avaluar el seu estat físic.

D'aquesta manera seran finalment sis i no set els jugadors del Girona que aniran amb les seves seleccions en aquesta aturada de la Lliga pels partits internacionals. Són Maffeo i Aleix Garcia (Espanya sub-23), Olunga (Kènia), Stuani (Uruguai) i Bernardo i Mojica (Colòmbia). Els futbolistes que no tenen partits de seleccions tindran festa fins dimecres.