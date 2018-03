Del Messi més genial als gols de Cristiano

El 24 de febrer, el Girona va sortir golejat del Camp Nou en un partit on la genialitat de Leo Messi va castigar l'atreviment gironí, que s'havia avançat amb un gol de Portu només de començar, i els de Pablo Machín van tornar cap a casa amb un contundent 6-1 en contra. Aquells sis gols –dos de Messi, tres de Luis Suárez i un de Coutinho– són els últims que havia rebut el Girona abans de visitar ahir el Bernabéu. Entre el 6-1 de Suárez al Camp Nou i el primer gol de Cristiano Ronaldo d'anit, els gironins van aconseguir mantenir a zero la porteria de Bounou durant 294 minuts gràcies a tres victòries consecutives: Celta (1-0), Vila-real (0-2) i Deportivo (2-0). Una ratxa que es va acabar en el minut 10 del partit d'ahir, gol de Cristiano Ronaldo a passada de Toni Kroos, que servia per obrir el marcador d'un espectacular partit que acabaria 6-3 amb quatre dianes del davanter portuguès del Madrid. Del talent inesgotable de Messi, decisiu al Camp Nou, a la voracitat golejadora d'un Cristiano Ronaldo que ahir va aconseguir fer el que no havia pogut fer en el partit de la primera volta a Montilivi: marcar gols al Girona. Així, ara el Leganés és l'únic equip de Primera Divisió que encara no ha encaixat cap gol de Cristiano Ronaldo.

El Girona ha rebut sis gols en les seves visites als dos grans estadis de Primera Divisió: Camp Nou i Santiago Bernabéu. Dos partits, dues golejades i en els dos casos aquella amarga sensació de rebre elogis tot i no haver pogut disputar la victòria ni a Barça a Madrid. Si en el partit contra el Barça, sobretot des de fora, es va valorar l'atreviment de Machín d'anar a buscar el Barça pressionant-lo molt amunt, ahir el Girona va gosar marcar-li tres gols al Madrid en el Santiago Bernabéu (aquesta temporada només ho havia aconseguit el Barça).

Sense l'encert golejador de Cristiano Ronaldo, el notable partit del Girona hauria servit per no tornar cap a casa sense cap punt. Els tres gols de cap a pilota aturada marcats per Stuani i Juanpe van fer pujar els colors en una defensa blanca que va trobar a faltar la capacitat física de Sergio Ramos i Casemiro. El Girona ho va intentar fins al final, però amb espais i amb l'entrada d'un altre velocista com Bale, el Madrid no va perdonar en els últims minuts. Al final, 6-3 en un partit que, tot i la derrota i els sis gols, entrarà a la història d'aquest Girona de Primera Divisió.