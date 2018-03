Dos grans cops de cap engreixen el compte golejador de Cristhian Stuani

Cristhian Stuani ha fet 17 gols. Amb els dos d´ahir al Santiago Bernabéu, el davanter uruguaià va tornar a demostrar que és un dels millors rematadors de cap del futbol mundial i que, al costat de Luis Suárez (Barça), Edinson Cavani (PSG) i Maxi Gómez (Celta), formarà una de les davanteres més completes que es podrà veure aquest estiu en el Mundial de Rússia. Amb el seus disset gols, Stuani és el quart màxim golejador de Primera Divisió, només superat per tres grans noms com Leo Messi (25), Cristiano Ronaldo (22, després dels quatre d´anit) i Luis Suárez (21). Amb els mateixos disset gols que Stuani, hi apareix un altre de primer nivell: el francès de l´Atlètic Antoine Griezmann, que ahir va marcar de penal contra el Vila-real.

«És clar que estic content a títol personal perquè fer gols aquí al Bernabéu és difícil, però jo prioritzo el treball de l´equip i avui ho hem intentat però lamentablement no hem pogut», explica Stuani al final del partit que va tornar a confirmar l´encert del seu fitxatge. El davanter uruguaià va arribar a Montilivi procedent del Middlesbrough anglès, on no havia tingut una temporada fàcil, i s´ha revelat com el davanter ideal per al sistema de joc de Pablo Machín. La seva capacitat en el joc aeri és perfecta per a un equip que sol arribar per banda i que, a sobre, aquesta temporada està aconseguint molts rèdits de les jugades a pilota aturada.

Mojica, baixa contra el Llevant

Un dels jugadors més destacats del Girona ahir al Bernabéu va ser el colombià Johan Mojica, que va posar en problemes Carvajal arribant per la banda esquerra. Mojica, però, no podrà jugar el proper partit de lliga d´aquí a quinze dies contra el Llevant a Montilivi perquè ahir va veure la seva cinquena targeta groga. La sanció de Mojica obrirà les portes del retorn a la titularitat a Aday Benítez, que ahir va jugar els últims minuts entrant per Pablo Maffeo.