«Estic orgullós perquè l'equip ha sigut valent»

Extensa va ser la roda de premsa d'un Pablo Machín, que marxava del Bernabéu amb un regust «agredolç». El seu Girona havia «competit» i estat «valent» al Bernabéu, marcant fins i tot tres gols, cosa que «ben pocs equips» són capaços de fer. Però va acabar rebent sis gols, quatre d'un «voraç» Cristiano Ronaldo. Ara, era del parer de fer un balanç «més positiu que negatiu» tot i el 6-3 final. «Ens servirà d'experiència», ho rematava.

«No pots estar content quan perds», admetia Machín, que tenia «sensacions contradictòries». Perquè el Girona havia «semblat excessivament vulnerable» per moments; ara, els gols a pilota aturada i fer-ne tres al Bernabéu el deixava més que satisfet. «Molts entrenadors haurien passat per aquí traient pit per ser valents. Jo venia aquí no per veure com era l'estadi, sinó per competir. Ho hem fet per fases, però el resultat final ens diu que estem lluny del Reial Madrid».

Va parlar d'un rival que «des del primer moment s'ha vist que volia anar a guanyar el partit». Un dels motius, el 2-1 de la primera volta a Montilivi. «Segurament que no els va agradar gens aquell resultat, quan els vam derrotar justament. Volien demostrar que havia estat un accident». I d'entre els blancs va destacar Cristiano Ronaldo. «Ells tenen la possibilitat de tenir un pressupost deu o dotze vegades superior al nostre i disposar d'un dels dos millors jugadors del planeta. Sempre marca la diferència; a més, ara està voraç i és incontrolable. Això sí, també disposa d'excel·lents futbolistes que propicien que Cristiano pugui brillar».

Del Girona, va estar «satisfet» de veure que, «per moments», l'equip havia «demostrat els seus trets d'identitat» i que, en tot moment, havia estat «ambiciós». També «valent», cosa que el deixa del tot «orgullós». Però no és l'únic. «L'afició també ho pot estar. La gent que ha vingut aquí haurà vist un equip valent, que ha anat endavant. Tot i que la realitat diu que, encara que hem adquirit experiència, marxem derrotats».

Encara que el marcador final va ser molt clar, en alguns moments, Machín havia sospirat en posar-hi una mica d'emoció. «Era complicat, però no pas impossible quan anàvem dos gols per sota. Si ells s'haguessin relaxat i hagués entrat algun dels gols... Perquè d'ocasions n'hem tingut. En una fase m'ha donat la sensació que hi havia una mica de rum-rum entre el públic. Ara, la realitat és que ben pocs moments hem tingut opcions de guanyar».