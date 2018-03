Europa en joc en nou finals

Superat el tram més dur del calendari, aquell que l'ha fet enfrontar-se ja, amb encara mitja segona volta en joc, a cinc dels sis primers classificats, el Girona aprofitarà l'aturada d'aquesta setmana per recarregar piles de cares a les nou finals que tindrà per davant. Just d'aquí a dos mesos la Primera divisió abaixarà el teló i l'equip de Pablo Machín, assolida la permanència amb molta més antel·lació de l'esperada, fins i tot, pels més optimistes, es juga la classificació europea contra la majoria de rivals de la seva lliga. Un tram de calendari, el que ve ara, que a la primera volta va donar 14 punts de 27 possibles als gironins gràcies a les victòries contra Llevant, Espanyol, Getafe i Las Palmas i els empats davant de la Reial Societat i el Betis. Alabès, Eibar i València van aconseguir derrotar l'equip blanc-i-vermell.

Si el Girona calqués els resultats i tornés a sumar 14 punts en aquests darrers nou enfrontaments que li resten arribaria als 57, una xifra que molt probablement seria insuficient per acabar entre els sis primers classificats (ara el Sevilla, sisè, tot just amb 45 punts, en té dos més que els de Machín). Sí que, en canvi, 57 punts podrien ser vàlids per acabar en setè lloc, el que ara té l'equip, igualat amb el Betis, mirant les classificacions finals de les darreres temporades. La sisena plaça ha oscil·lat entre els 60 i 65 punts, mentre que la setena sol reclamar-ne entre 55 i 60. Un dels aliats dels de Machín en aquesta recta final serà el factor Montilivi. Cinc de les nou finals per Europa es jugaran a l'estadi, on el Girona hi acumula una espectacular ratxa de sis triomfs seguits sense haver-hi encaixat, a més a més, cap gol en contra.

La primera final, la que es jugarà el Dissabte Sant contra el Llevant, ja pot ser determinant perquè si el Girona guanya avançarà de manera momentània al Sevilla, que jugarà aquell mateix dia al vespre ni més ni menys que contra un Barça que va embalat cap al títol. Després de visitar Anoeta, on es trobaran una Reial Societat amb nou entrenador (Imanol Alguacil, del filial, després de la destitució d'Eusebio), arribarà un dels partits més determinants: la visita del Betis a Montilivi. Els andalusos estan empatats a punts amb els gironins i abans de jugar a l'estadi tenen compromisos complicats contra Getafe i Eibar. Per si no hi hagués prou emoció el Betis està entrenat per Quique Setién, en el que serà el seu retorn a Montilivi després d'aquell empat amb el Lugo el juny de 2015 que va deixar sense ascens a Primera als de Machín.

En la recta final del campionat al Girona li quedarà jugar contra dos rivals que possiblement ja tindran tota la feina feta, sense opcions de patir per baix ni tampoc d'arribar a lluitar per Europa, com són l'Alabès i l'Espanyol, per tot seguit anar a Getafe i jugar dues jornades consecutives a casa contra Eibar i València. El 20 de maig la lliga es tancarà a Las Palmas contra un equip, el de Paco Jémez, que pot fer setmanes que ja hagi baixat matemàticament. Precisament en la propera jornada el Girona pot certificar, de manera matemàtica, la permanència. Ara la diferència amb els canaris, que marquen la salvació, és de 22 punts (en queden 27). Si el Girona guanya i els canaris i el Deportivo fallen, la certificació serà total.