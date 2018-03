Pablo Machín es planteja deixar el Girona a final de temporada

L'entrenador del Girona, Pablo Machín, podria deixar el club a final de temporada tot i que encara li queda un any de contracte. En la presentació d'un campus a Sòria, el tècnic ha assegurat que "la meva sortida no seria molt difícil". Ha insinuat que, a banda de guanyar, en el futbol "i som per guanyar-nos bé la vida", i que "si arriba una bona oportunitat que sigui irrebutjable, l'hauré de valorar".

L'entrenador sorià ha afegit que "sempre creia que el millor lloc on podia estar jo i la meva família era Girona". Però que les coses semblen haver canviat, perquè és difícil superar el que ha aconseguit aquesta temporada: "Sempre hi havia marge de millora però ara ho estem fent tant sumament bé que quina és la millora d'un setè lloc per un equip com el Girona?"

L'ambició de Machín per entrenar un equip amb més aspiracions esportives sembla xocar amb la intenció del club. La primera setmana de març, el director esportiu del Girona, Quique Cárcel va revelar la intenció d'asseure's amb el tècnic i els seus representants per tal de negociar la renovació i l'ampliació del seu contracte. «És una sensació que crec que és òbvia per a tothom; que el projecte passi per les seves mans (les de Machín) perquè ho està fent molt bé. Encara s'ha de parlar», deia, abans d'explicar que, «un projecte com aquest necessita, com a mínim, dos o tres anys més», va assegurar Cárcel.

Preguntat per aquesta intenció, Machín explicava fa dues setmanes a Diari de Girona que «això em fa sentir afalagat, vol dir que estan contents amb mi i que malgrat que passi el temps, la gent no s´ha cansat del que transmeto». Aquell mateix dia, preguntat per una vinculació a llarg termini amb el club, ja deixava una porta oberta a marxar del Girona: «En això del futbol mai saps fins quan et veus en un lloc. Els contractes són per complir-los però si hi ha un àmbit de la vida on són flexibles, aquest és el futbol. Per les clàusules o perquè ningú vol tenir a casa algú insatisfet. Pot passar de tot, també encara és aviat perquè d´altres clubs es plantegin buscar Machín. Ara tothom s´està jugant moltes coses al campionat».

Aquest mes de març ha fet quatre anys que Pablo Machín va arribar a Montilivi. En aquest temps, ell i el club, han aconseguit capgirar la història del Girona. Amb Machín a la banqueta, els blanc-i-vermells van passar de salvar-se del descens a Segona Divisió B, a fer grans temporades a Segona Divisió, a assolir un ascens històric a Primera la temporada passada, i a convertir-se un dels millors debutants de la màxima categoria del futbol espanyol.