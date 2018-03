El Girona també juga als despatxos

Per primera vegada en molt de temps el Girona podrà avançar la planificació esportiva de la propera temporada i resoldre d'altres temes de màxima prioritat per al club sense presses. És un dels avantatges que té haver aconseguit la permanència a Primera Divisió amb molta més antel·lació de l'esperada, evitant la incertesa d'haver de dependre fins al darrer partit per saber en quina categoria jugarà l'equip el curs vinent. Aquesta temporada s'acabarà el 20 de maig (res a veure amb les lligues de Segona, que s'allargaven fins a mitjans de juny, o més els anys que es va jugar el play-off). I quan això passi, molta d'aquesta feina de despatxos ja haurà d'haver estat resolta o, almenys, ben encarrilada, malgrat que esportivament, en els últims 9 partits del campionat, l'equip s'hi pugui jugar una hipotètica classificació europea.

La continuïtat del tècnic Pablo Machín, que tot i tenir un any més de contracte juga, com ja havia fet en temporades anteriors, amb una certa ambigüitat, i la del director esportiu, Quique Cárcel, que també acaba contracte el 2019, són ara mateix dos dels principals temes per resoldre. Però n'hi ha més. També en l'aspecte esportiu el Girona haurà d'estar preparat per a un estiu complicat per les possibles ofertes que rebin jugadors estrella del projecte com Portu i Stuani, revaloritzats a Montilivi. Tant un com l'altre tenen un contracte llarg (acaben, respectivament, el 2021 i el 2020) però el telèfon dels seus representants, com el de molts altres integrants de la plantilla, treu fum. D'entrada el club intentarà evitar un èxode massiu de jugadors, tot i sabent que si qualsevol club paga la clàusula i convenç el futbolista, no hi podrà fer gaire res. Un altre aspecte serà determinar amb el Manchester City quin perfil de jugador pot arribar a Girona, cedit pels anglesos, per afrontar el segon any a Primera. Aquest curs només Maffeo i Aleix Garcia han funcionat. A Douglas Luiz, fitxat pel City per 14 milions, ni se l'ha vist i Kayode, davant la falta de minuts, va marxar al Xacktar després de l'intent fallit d'acabar la temporada a l'Amiens francès. Com també va ser testimonial l'aportació d'un Marlos Moreno que va iniciar una nova vida al Flamengo.

Els propers mesos també seran intensos als despatxos per resoldre d'altres qüestions com la concessió de Montilivi (que s'està negociant amb l'Ajuntament i que un cop acordada serà el tret de sortida per a l'ambiciosa renovació de l'estadi que el club té en ment), l'estrena dels camps d'entrenament que s'estan construint al PGA Catalunya Resort de Caldes i l'ampliació de la massa social.



EL FUTUR DE MACHÍN

Té un any més però obre la porta a sortir del Girona si té «una oferta irrebutjable»

El 10 de març va fer 4 anys del seu fitxatge pel Girona. La seva obra és per tots coneguda i, completada aquesta temporada convertint un modest debutant a Primera en la revelació, Machín s'ha convertit en un entrenador de moda. D'ofertes no n'hi falten. Té un any més de contracte i Quique Cárcel ja ha dit que el volen renovar per dos o tres anys més per tal de donar continuïtat al projecte. L'estiu passat, tot i l'ascens, que l'entrenador continués no va estar del tot clar fins algunes setmanes després. I tot es va acabar concretant amb l'anunci de la seva renovació fins al 2019. Ara, amb la salvació ja garantida, el futur del tècnic torna a centrar tots els focus. Ell mateix juga a ser ambigu agraint l'interès del club per mantenir-lo (que el fa sentir «afalagat», en declaracions seves a aquest diari fa un parell de setmanes), però també dient a Sòria dilluns, en la presentació del seu campus, que a Montilivi ja poc marge de millora li queda i que si li arriba «una oferta irrebutjable» s'hauria de plantejar marxar.

BLINDAR LES FIGURES

Stuani, Portu, Bernardo, Borja o Granell s'han revaloritzat tot i tenir contracte per més anys

Amb una feina de formigueta, constant i efectiva, el Girona ha aconseguit blindar almenys per una temporada més tot el nucli dur de la plantilla. Però potser amb això no n'hi haurà prou per retenir algunes de les figures que han explosionat aquest any. Els 17 gols d'Stuani, que té contracte fins al 2020, ja l'han posat a l'agenda del Sevilla i del Betis, entre molts d'altres. I com aquest, d'altres casos com els de Portu, que és seguit pel València de fa temps, i a qui el club va renovar fa poc fins al 2021 amb una clàusula de 12 milions. Bernardo, Granell, Pons, Bounou... també s'han posat a l'aparador. Un altre dels casos que s'ha de parlar és el de Borja Garcia. Acaba el 2019 i el Girona també s'ha proposat blindar-lo.



CONCESSIÓ DE MONTILIVI

Les delegacions del club i de l'Ajuntament posen fil a l'agulla per tancar un acord en breu

El Girona vol convertir l'estadi de Montilivi en una instal·lació de Primera. Ara té capacitat per a 13.500 espectadors gràcies a dues graderies provisionals instal·lades al gol nord i a Preferent. Però la idea és ampliar el camp amb una obra permanent i modernitzar-ne els accessos i els serveis. L'ambiciós projecte del club es tirarà endavant si tanca un acord amb l'Ajuntament per a la concessió de la instal·lació durant un ampli període de temps que li permeti amortitzar la milionada que haurà d'invertir-hi. També hi ha pendent la renovació de la il·luminació.



CAMPS D'ENTRENAMENT

A l'espera de la Ciutat Esportiva, PGA Catalunya

Amb l'adaptació del camp de Riudarenes, el Girona ha evitat aquesta temporada les anades i vingudes d'altres anys a Peralada, Blanes, Vilablareix i d'altres municipis propers per entrenar dels darrers anys. A falta encara de trobar els terrenys per ublicar una Ciutat Esportiva, el club està construint també camps d'entrenament al PGA Catalunya Resort de Caldes que haurien d'entrar en funcionament abans d'acabar aquesta temporada. De fet, ara l'equip ja dina en aquesta instal-lació quan s'entrena a Riudarenes. La idea és disposar d'un quarter general on la plantilla, a més de fer-hi les sessions preparatòries, s'hi pugui trobar des de l'hora d'esmorzar i fins després de dinar. Al PGA hi fan dos camps d'entrenament amb les mateixes dimensions que el terreny de joc de Montilivi, 110 x 72 m, a més d'un annex més petit i 750 metres quadrats d'instal·lacions complementàries (vestidors, gimnàs, sales de treball per al cos tècnic...). En total una zona d'entrenament de més de 20.000 m2.



PLANIFICACIÓ ESPORTIVA

El paper del City en la propera plantilla del Girona a Primera

El Girona, com a intengrant del City Football Group, es beneficia de la xarxa de jugadors i dels departaments d' scouting del club anglès. I també de les possibles cessions que arriben des de l'Etihad Stadium. Dels cinc futbolistes que han vingut en prèstec pel City aquesta campanya només Maffeo i Aleix Garcia han aportat. Marlos i Kayode van marxar abans d'hora i a Douglas no se l'ha vist. Aquest cop hi haurà temps per planificar l'equip amb molta antel·lació.