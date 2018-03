L'incert futur de Machín

«Hi som per guanyar en el futbol i per a guanyar-nos bé la vida. Si arriba una oportunitat que sigui irrebutjable, l'hauré de valorar». Aquesta reflexió, d'una lògica aclaparadora, que va fer Pablo Machín dilluns a Sòria en la presentació del seu campus va aixecar certa polseguera en l'entorn blanc-i-vermell. La magnífica temporada que està fent l'equip i la brillant trajectòria del tècnic a Montilivi han fet que hi torni a haver algun dubte pel que fa a la continuïtat del sorià al club. Amb contracte fins al 2019 i renovat l'estiu passat després de l'ascens, el director esportiu, Quique Cárcel, ja ha començat els contactes amb els agents de l'entrenador per enraonar i millorar-li la situació. Cárcel va explicar que li agradaria que Machín continués «2 o 3 anys».

No obstant això, Machín aposta, de moment, per estar tranquil i centrar-se a acabar el màxim de bé possible la temporada. Així ho va manifestar en una entrevista ahir al vespre a beIN Sports que havia generat molta expectació arran de les seves paraules a Sòria. Machín no va ser tan clar com en la presentació del seu campus i no es va mullar gaire a l'hora de parlar del seu futur. Això sí, va reiterar el seu discurs «sincer» sobre la possibilitat de rebre una oferta «irrebutjable» i va mantenir la porta oberta a deixar Girona. Machín va afirmar que si es produís aquesta situació «el primer que em diria Quique (Cárcel» seria «'t'ho has guanyat, ves-te'n'». Sigui com sigui, Machín no vol parlar-ne ara i insta tothom a «estar tranquil» perquè li resta encara «un any més de contracte».

Machín va ser qüestionat sobre quin podria ser el projecte que el convencés per deixar Girona i el sorià no hi va voler entrar a fons. «Haurien de creure en mi. Avui i qui ho ha fet sempre més és el Girona. Després ja serà el moment de seure i parlar-ne. Em queda un any de contracte i el club sap de la meva implicació. Cal estar tranquil», deia Machín, que mantenia la incertesa sobre el seu futur. En aquest sentit, el sorià recordava, com ha fet en altres ocasions, que ha tingut «opcions diversos cops» per marxar però que «sempre» havia pensat que «Girona era el millor lloc per créixer».

Al marge de la qüestió sobre la seva continuïtat, durant l'entrevista Machín va també va reconèixer que de tots els moments viscuts fins ara guardava en especial record el debut contra l'Atlètic a Montilivi. El tècnic va voler agrair el tifo que li van fer Jovent Gironí en el quart aniversari de la seva arribada al club. «Normalment un entrenador no és cap ídol de l'afició. No va ser promogut pel club, sinó que va ser cosa d'ells», deia.

Pel que fa a les opcions de classificar-se per a la Lliga Europa, Machín no vol ni mirar més enllà del partit contra el Llevant. «El que més possibilitats té és el meu equip perquè és l'únic en què hi puc incidir. M'agradaria arribar a les últimes jornades amb opcions i acabar amb un gran regust».