«Buscarem la fórmula perquè Machín continuï dirigint el Girona»

P: Si a Pablo Machín li arriba «una oferta irrebutjable» vostè seria el primer de dir-li que l'agafés?

R: Si ell rep una oferta difícil de rebutjar entenc que voldria dir que té un projecte molt important entre mans. Ell ha fet aquí una feina brutal i si com a club entenem que la situació no ens fa mal, entendria que té dret a créixer i pensar en un futur millor en un projecte que sigui clarament més important que el nostre.

P:Amb les declaracions d'aquesta setmana ha obert la porta de sortida?

R: No hem de buscar cap malícia en tot això. Ell ara està al mig dels focus mediàtics, cada dia està davant dels mitjans de comunicació, i preguntes d'aquest tipus no són fàcils de respondre. Ell l'únic que veu és que aquí té un any de contracte però que no pot estar segur al 100% de continuar si realment rep una oferta d'un club important. S'ha de veure d'una forma més humana, no penso que ell hagi volgut vendre's o que el Girona sigui segon plat.

P:Ha parlat ja amb el seu representant per proposar-li la renovació?

R: Fa tres setmanes, quan vam assolir els 40 punts, jo donava per feta la salvació. Aquell dilluns vaig parlar amb ell per dir-li que volíem que seguís al nostre projecte més anys i que em posaria en contacte amb el seu representant. Per temes d'agenda el seu agent no ha pogut fins aquesta setmana. Ara ens posarem a buscar la fórmula que permeti que en Pablo pugui continuar liderant el projecte del Girona.

P:Què li oferiran?

R: Dependrà del que ell senti. De quin tipus de projecte vulgui. De si s'estima més dos o tres anys. Jo no tinc la fórmula, es tracta de plantejar-ho tot i que tant el Girona com a club com ell com a entrenador estiguin còmodes. Aquest, però, per a mi, és un tema molt important a l'hora de confeccionar la plantilla perquè haig de firmar jugadors del seu perfil i que només tingui un any de contracte em condiciona.

P:El condiciona fins el punt que saber si el tècnic es queda o se'n va ha de resoldre's el més aviat possible?

R: Ell té un any més de contracte i això em fa estar tranquil. El tema és la sensació que a última hora pugui marxar o que el fet de tenir només un altre any condicioni l'arribada de fitxatges que, si tingués garantit que segueix amb nosaltres, podríem firmar per dos o tres anys. He de veure i parlar per intuir realment la sensació real de què pensen ell i els seus agents.

P:En les declaracions del tècnic hi veu una tàctica negociadora o voluntat real de marxar?

R: Aquesta pregunta li haurien de fer a ell. Jo crec que en Pablo és feliç aquí, que el Girona li ha donat molt a ell i que té encara marge de creixement en aquest club, com ens passa a tots. És el nostre primer any a Primera i n'hem d'aprendre.

P:Machín té un sou de Primera?

R: De sous no en parlo. Cadascú té el sou que firma. Que el rendiment millori farà que les xifres segur que s'hagin de millorar perquè al final estem en un món on mana l'oferta i la demanda. Ho hem de replantejar en funció del que nosaltres puguem o no puguem. El Girona té un pressupost i uns límits salarials que ha de complir. Podrem arribar fins on podrem arribar.

P:Ell va dir que tot i tenir un any més de contracte la seva sortida seria fàcil. Tan assequible és la seva clàusula?

R: És una clàusula que es pot pagar. Si realment ell creu que té un altre projecte d'un valor molt superior, marxarà, perquè voldrà dir que hi ha molts diners darrere i podran pagar aquesta clàusula.

P:Si finalment marxés, seria un greu contratemps per a un Girona que té la plantilla muntada al gust de l'actual entrenador?

R: A dia d'avui no vull ni pensar que Machín marxi perquè té un any més de contracte i perquè la plantilla està feta a la seva mida. Jo vull buscar fórmules per augmentar la competència a l'equip i per millorar-lo. Això és futbol. I si al final se'n va, ens haurem de reinventar. No s'acabarà el món. Haurem de continuar, mirar quin perfil d'entrenador ens convé i portar els jugadors que d'adaptin a la seva manera de jugar. Però a mi no m'agradaria que passés això. El que jo desitjo és que Machín continuï liderant aquest projecte.

P:Vostè també acaba contracte el 2019. Li han ofert la renovació? Vostè té clar que complirà almenys l'any que li queda?

R: Tinc un any més de contracte i em veig complint-lo. Si n'hi haurà més o no se n'està parlant. No puc dir més perquè no ho porto jo. Al Girona hi estic molt bé, soc feliç i tinc marge de creixement. És el meu primer any a Primera. Mentre jo senti que controlo la situació, que es valora la meva feina i que se'm deixa treballar com fins ara, la veritat és que m'agradaria continuar aquí.

P:Ha tingut ofertes?

Parlar d'això ara no aporta res. Estem en un mercat on la gent pregunta per la teva situació, però jo no m'asseuré amb ningú fins que s'acabi el meu contracte o el Girona em digui que no em vol més.

P:Després de diversos anys jugant fins a mitjans o finals de juny, en què el beneficia saber ja al març que la temporada vinent seguirà a Primera a l'hora de planificar la plantilla?

R: Tinc una sensació una mica estranya, mai m'havia passat això de saber ja al març a quina categoria jugarem el curs que ve en els anys que fa que soc aquí. També haig de dir que la lluita d'ara per mirar de classificar-nos per Europa també em pot condicionar, però saber que els deures estan fets ens permet planificar les coses i pensar en el futur. Al desembre ja ho volia fer perquè creia que les coses estaven ben encarrilades. Ara tinc la sensació que estem creant una història molt maca que, a la vegada, pot ser perjudicial. Hem de tenir els peus a terra. Hi ha molts casos d'èxit que acaben convertits en fracàs. Hem de mantenir la humilitat.

P:Tem que el curs que ve les expectatives ja siguin, d'entrada, lluitar per Europa?

Estem creant una història que ens condicionarà el futur. Tot es compararà, es veurà que l'any passat vam guanyar el Madrid a casa, que vam empatar al Wanda, que vam guanyar a Vila-real i que al març estàvem salvats. Com que això no és el normal, em preocupa que la gent pensi en d'altres coses que no són reals. Seria una equivocació. Al club tothom ho té molt clar. Tots volem fer un pas endavant però sabent com de complicat que és competir a Primera. I l'any que ve l'objetiu tornarà a ser salvar la categoria, i si és a la jornada 38, serà un èxit assolir-ho.

P:Té algú fitxat per l'any que ve?

R: No, estic més preocupat per poder retenir el màxim de jugadors possibles. És obvi que depenent de coses que puguin passar haurem de prendre decisions. Hem de valorar la feina que han fet aquests jugadors, els grans protagonistes juntament amb el cos tècnic.

P:Aquest estiu serà inevitable la fuga d'alguna de les figures de l'equip?

R: A dia d'avui no he rebut cap oferta que em pugui fer pensar que perdrem aquest o aquell jugador. Intuir què pot passar? sí. Intueixo que la feina de molts d'aquests jugadors ni la d'aquest entrenador està passant desapercebuda. És lògic. Però al final ho hem de veure com alguna cosa positiva. Vol dir que tenim valor dins del mercat i això vol dir que si tens valor després tu també podràs treballar dins d'aquest mercat. Al final els pressupostos són el més important. Tothom voldria portar jugadors molt bons. Al final és un joc. En aquest moment estem en una situació molt millor que la de l'estiu passat perquè hem creat un valor i ara l'hem de saber administrar o l'hem de saber vendre. La meva idea és no vendre, és créixer i fer un projecte sòlid per intentar que el Girona d'aquí a cinc anys estigui ben inscrustat a Primera Divisió. Però si es ven, serà positiu perquè ingressarem diners i potser podrem portar jugadors que en altres condicions no hauríem pogut fitxar.

P:Portu i Stuani serien els dos futbolistes que més costarà retenir tot i disposar de contracte?

R: Sincerament penso que hi ha molts futbolistes que estaran als focus. Stuani i Portu està clar que és una dupla que ha marcat molts gols i els gols és el més cridaner, el que més destaca l'atenció de la gent. Però n'hi ha més que han donat rendiment.

P:Borja García, Bounou i Ramalho acaben també contracte el 2019. Seran els propers a renovar?

R: Estem treballant. Ara la intenció és retenir els jugadors que ens poden ajudar a seguir creixent.

P:Han parlat amb Eloi sobre el seu futur a partir del 30 de juny?

R Eloi és el capità, una persona que ens està proporcionant moltes coses a l'ombra. Estic molt content amb ell. Li hem de donar valor però també al rendiment. Queden nou partits, encara, i poden passar moltes coses. No és fàcil que li canviï radicalment la situació, però és mereix el màxim respecte i fins a l'últim moment no prendrem decisions.

P:Classificar-se per jugar la Lliga Europa seria una carta més per ajudar a mantenir les figures i Pablo Machín?

R Passi o no passi que ens classifiquem per Europa, el sol fet de tenir-hi possibilitats ens està donant imatge. Estem lluitant amb equips que a principi de temporada no ens ho podríem haver ni plantejat. És bo per al club, que vol créixer i fer-se més gran. La imatge d'avui del Girona és molt més nítida pel que fa a rendiment futbolístic que no pas fa quatre anys quan vaig arribar. Aquesta és la clau. Ara bé, no ens oblidem del focus. No sé si tornarem a plantejar-nos anar a Europa l'any que ve o l'altre o l'altre, el que si sé és que ara ens dona imatge.

P:Han acordat ja la prima amb els jugadors en cas que el Girona es classifiqui per Europa?

R: Sí, és un tema parlat internament amb els jugadors i el cos tècnic. No està firmat però crec que sí que hi ha un acord.

P:Preveu un estiu mogut? Quants fitxatges poden arribar al Girona?

R: És difícil de preveure. Tenim entre 17-19 jugadors amb contracte, comptant Suárez, i amb aquesta xifra tampoc queda tant de marge per a fitxatges. Però com que poden passar moltes coses amb futbolistes que no hagin jugat tant, amb d'altres que vingui un altre equip i se'ls emporti o fins i tot que puguem recuperar alguna cessió. Valorar quants fitxatges hi haurà és impossible de fer.

P:Quin paper jugarà el Manchester City a l'hora de construir la propera plantilla?

R: Aquest ha sigut el primer any amb una relació més forta amb el City. Hi ha hagut parts positives i d'altres que no han sortit tan bé. Podem buscar situacions que ens beneficiïn a tots dos. Això és un projecte no només per fer jugadors joves, que no és feina fàcil. I el Girona és un dels equips que juga amb més gent d'entre 19 i 22 anys. Tot dependrà de quina situació tinguem nosaltres, de què hàgim pogut trobar al mercat, de com ha quedat la plantilla...

P:Pot ser l'hora de Brahim?

R: Brahim és un grandíssim jugador. Si haig de parlar d'ell, els en diré maravelles. Hem de veure si està en condicions de sortir, si en Pep (Guardiola) el vol o no el vol. I també si Brahim veu aquesta situació com a positiva per al seu creixement, igual com el City. Hi ha una sèrie de temes que poden condicionar les operacions més enllà de si a mi m'agrada o no m'agrada un jugador.

P:Maffeo i Aleix Garcia han donat rendiment, però Marlos i Kayode ja no hi són i a Douglas Luiz no se l'ha vist.

R: Douglas té un futur immens. Estem parlant d'una situació molt complicada. El rendiment que han donat els quatre jugadors de dins ha sigut excepcional, difícil d'esperar per part de tothom. Al final això és futbol. El futbol passa pel rendiment dins del terreny de joc. Douglas no ha tingut les oportunitats perquè el veiem. Això li servirà per seguir creixent. Té un futur immens, li passaran coses molt bones tot i haver passat un any gens fàcil. Maffeo sí que ha tingut un creixement brutal i Aleix ha crescut aconseguint minuts de qualitat tot i que li ha costat jugar. Els casos més durs també han sigut els de Marlos i Kayode, a qui els va costar molt entrar.