Granell: «Em sento orgullós dels fruits que traiem de l'estratègia»

Àlex Granell és un dels jugadors de moda, no ja del Girona sinó de la Lliga. El migcampista gironí ja fa temps que ha demostrat haver-se adaptat a la perfecció a Primera Divisió i en les darreres jornades s'està convertint en un dels millors assistents de la categoria. Del seu peu esquerre n'han sortit 7 pilotes entregades amb una precisió suïssa perquè els seus companys les convertissin en 7 gols. Granell s'alegra que la feina de l'equip en l'estratègia trobi els seus fruits durant els partits. «Els números reflecteixen la feina que hi ha al darrere. Hi ha una execució eficaç i uns rematadors excel·lents però a dins de l'àrea hi ha una infinitat de moviments que fan que la pilota arribi on ha d'arribar de manera més senzilla. Com a executor em sento orgullós dels fruits que en traiem», deia ahir el gironí.

Com un dels capitans de la plantilla, Granell també va valorar el tema estrella de la setmana: la continuïtat o no de Pablo Machín la temporada vinent. «He llegit algunes notícies on el míster parla des de la coherència. Evidentment ell com a míster i qualseol altre futbolista, si arriba una oferta irrebutjable, l'hauria de valorar», detallava. Granell destacava que el tècnic sorià ha fet una llarga carrera aquí i que «té encara reptes importants per continuar assolint». En aquesta mateixa línia, el gironí recordava que el tècnic «té contracte». «Estic convençut que que per sobre de tot valora l'estabilitat i tot el que li dona el Girona i el seu entorn». Tot plegat per assegurar que els jugadors estan amb «la tranquil·litat absoluta» perquè sap que «treballarem al seu costat segur aquest final de temporada» i «esperançats que les següents també».

Granell no es vol posar cap sostre i s'estima més anar cremant etapes i marcant-se nous reptes. «Hem de ser coherents. Si féssim la proesa d'entrar a Europa, llavors hauríem de mirar que no fos cosa d'un període curt de temps i intentar allargar-lo el màxim», deia. El gironí es mostrava molt il·lusionat amb l'etapa que té al davant el club aquests propers anys. «D'0bjectius sempre en trobarem i continuarem sent l'equip ambiciós que érem a Segona A. Tenim per davant un futur molt i molt il·lusionant i un piló de reptes».



La prima per ser a Europa

D'altra banda, Granell va confirmar que l'acord entre la plantilla blanc-i-vermella i el club per la prima en cas d'entrar a l'Europa League està «pràcticament tancat». «Ho hem traslladat al club i els propietaris ens han respost bé. Entenen la il·lusió».