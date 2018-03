Karts, pàdel i un dinar en la jornada lúdica de l'equip

La plantilla del Girona ha canviat l´entrenament que, en principi, hi havia programat a Riudarenes, per una jornada lúdica que ha inclòs una competició de karts, un dinar de germanor a la platja de Castelldefels i la visita a l´Estrella Damm Catalunya Màster 2018 de pàdel que s´està disputant a Badalona. Ha estat el regal que el cos tècnic ha decidit fer, per sorpresa, als jugadors que s'han convertit en la revelació del campionat, aprofitant que aquest cap de setmana no hi ha jornada de Lliga pels partits de seleccions. Els únics futbolistes del primer equip que s'han perdut perdre la jornada lúdica han estat Stuani; Bernardo, Mojica; Olunga; Maffeo i Aleix Garcia, convocats per jugar amb l´Uruguai, Colòmbia, Kènia i Espanya sub-21, respectivament. Bounou és a Torí, on els metges del Marroc li han fet una revisió per determinar l´abast de la seva lesió a l´adductor.

La primera de les activitats que han fet els futbolistes del Girona ha estat vinculada al món del motor. Els jugador han gaudit d´unes curses de karts al Gené Karting, de Viladecans. L´esperit competitiu entre els participants s'ha mantingut fins al podi final, on els vencedors han rebut els seus trofeus. Tot seguit, la benzina ha deixat pas a un bon àpat i l´equip ha dinat en un restaurant situat a la platja de Castelldefels. Després d'acabar de menjar l'expedició s'ha dirigit a Badalona, on han estat espectadors dels partits de l´Estrella Damm Catalunya Master 2018, esdeveniment que forma part del World Pàdel Tour, que reuneix algunes de les millors pales d´aquest esport.