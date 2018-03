La plantilla torna a la feina amb Maxi Villa i Marcel Lizak com a novetats

Després de gaudir de dos dies descans, la plantilla del Girona va tornar ahir a la feina amb una sessió més aviat física a Riudarenes. No hi van ser els set jugadors internacionals convocats amb les seves seleccions (Aleix Garcia, Maffeo, Stuani, Olunga, Bernardo, Mojica i Bounou) que a partir d'avui i fins dilluns disputaran partits internacionals. Machín tampoc va poder comptar amb Douglas Luiz, amb permís del club per un afer personal. Les novetats en el retorn a la feina van ser el porter Marcel Lizak i de l'uruguaià del Peralada, Maxi Villa.



Visita de Jorquera

L'entrenament va comptar amb un espectador de luxe, l'exporter blanc-i-vermell Albert Jorquera, que va saludar alguns vells coneguts del cos tècnic. El bescanoní va acabar el mes passat la seva etapa al Sion suís, on era segon entrenador de Gabri Garcia.