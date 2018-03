Els camps del PGA, a punt per acollir el Girona

El Girona estrenarà aquesta mateixa temporada els nous camps d'entrenament que està adequant des de fa mesos al PGA Catalunya Resort de Caldes. Quan el projecte es va presentar públicament a finals de l'any passat, es va anunciar que Pablo Machín i els seus homes ja en podrien disposar, a molt estirar, al febrer. Les obres han patit alguns retards provocats, en part, per les pluges, però segons confirma el director esportiu, Quique Cárcel, tot està pràcticament enllestit per rebre el primer equip. «Està a prop, molt a prop, però no vull posar una data perquè al final sempre que ho fas acabes quedant malament. En tot cas abans d'acabar aquesta temporada segur que ja els hem començat a utilitzar. Serà un altre pas endavant en el nostre creixement com a club», subratlla el màxim responsable de la parcel·la esportiva a Montilivi.

El Girona disposarà al PGA de dos camps d'entrenament amb les mateixes dimensions que el terreny de joc de Montilivi, 110x72, a més d'un camp annex més petit i 750 metres quadrats d'instal·lacions complementàries (vestidors, gimnàs, sales de treball per al cos tècnic...). En total, una zona d'entrenament de més de 20.000 metres quadrats situada dins del complex de PGA Catalunya Resort de Caldes de Malavella i del qual el primer equip del Girona en disposarà de forma exclusiva en els proper 3 anys i mig. El que resta d'aquesta temporada i les tres properes. Aquests nous camps d'entrenament permetran preparar amb més temps i tranquil·litat el projecte de la ciutat esportiva perquè dotaran a l'equip d'un equipament de primer nivell.

Sobre això Quique Cárcel, però, reflexiona que «hem de seguir pensant en crèixer, tot i que això no vol dir que els temps de la Ciutat Esportiva puguin ser més lents o més ràpids perquè dependrà dels temes econòmics, de com evoluciona el projecte, de com ens sentim treballant al PGA i de com va el dia a dia allà». A l'espera dels camps de Caldes, aquesta temporada el Girona s'ha estat entrenant a Riudarenes, on ha fet una instal·lació a la seva mida amb dos camps de gespa natural, vestidors, despatxos i d'altres estances, amb la idea de castigar el mínim possible Montilivi i evitar tours per tota la província com passava durant els anys a Segona (amb l'equip entrenant-se a més d'una desena de poblacions, en total, de Peralada a Tordera passant per Vilablareix, Jafre, Navata, o Riudarenes mateix, entre d'altres). «Aquest equipament va ser una cosa superràpida i ha sigut un èxit. Tothom està content», afegeix Cárcel.

El director esportiu recalca que el Girona ha d'administrar molt bé els diners que genera. Recorda que «aquí no ve ningú a ficar diners. No tenim cap xeic, hem de ser coherents en les inversions que volem fer. Hem d'intentar que on estigui realment el valor sigui al terreny de joc», afirma. A pesar de fer el salt als nous camps del PGA Catalunya Resort, el Girona mantindrà les instal·lacions de Riudarenes. «Seguiran formant part del club. Volem fer crèixer la base i que tot això ho pugui utilitzar, per exemple, el Peralada, o altres equips del club», va revelar el director esportiu.



Un club en creixement

La millora de les instal·lacions és un dels grans temes que els nous propietaris del Girona, Pere Guardiola i el Manchester City, volen abordar en els propers anys. Així, paral·lelament a l'evolució esportiva que ha permès convertir l'equip en la revelació de Primera en l'any de la seva estrena a l'elit (setè i salvat a 9 jornades del final), també es vol millorar de dalt a baix Montilivi i disposar d'una infrastructura per a entrenaments d'alt nivell. La part que afecta l'estadi s'està negociant directament amb l'Ajuntament, que n'és el propietari, amb la idea d'acabar tenint-ne la concessió durant les properes dècades.

La consolidació del projecte esportiu també podria passar per la classificació del Girona per a la propera Lliga Europa, res descabellat veient les prestacions i la classificació que tenen els de Machín en aquesta recta final de curs.