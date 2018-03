En joc Stuani i els colombians

L'arribada a la màxima categoria del futbol espanyol ha situat el Girona en el mapa futbolístic mundial. L'excel·lent temporada que està signant el conjunt de Pablo Machín, a més a més, ha fet que els jugadors blanc-i-vermells estiguin sent considerats pels entrenadors de seleccions nacionals i des que va començar el curs tant homes com Cristhian Stuani, Olunga o Bounou han estat habituals en les convocatòries amb les seleccions de l'Uruguai, Kènia i el Marroc, respectivament. En aquesta aturada FIFA, els colombians Bernardo Espinosa i Johan Mojica s'han afegit a la llista d'internacionals gironins. Tot plegat fa que l'afició del Girona, sense Lliga aquesta cap de setmana, estigui molt pendent dels partits dels seus jugadors. La jornada començarà aquest migdia (12.35, beIN) mateix amb un República Txeca-Uruguai amb la participació del màxim golejador blanc-i-vermell, Stuani. Per a avui també està previst un atractiu partit a París (21.00) entre França i la Colòmbia de Bernardo i Mojica.

Stuani serà el primer gironí d'entrar en acció aquest cap de setmana sense Lliga. El davanter és un fix per a Washington Tabárez i, si res ho impedeix, té un lloc gairebé garantit a la llista de 23 per al Mundial de Rússia. Stuani comparteix davantera a la charrúa amb Luis Suárez, Cavani i Maxi Gómez. El partit contra la República Txeca d'avui a Nanning correspon a la Xina Cup, en la qual dilluns l'Uruguai tindrà un altre compromís. Si avui guanya, el rival serà Gal·les i, si perd, jugaria contra la Xina. Ahir Gal·les va superar els amfitrions per 0-6.

La presència de Bernardo i Mojica va ser la gran novetat de la llista del seleccionador de Colòmbia, José Pékerman. El carriler cedit pel Rayo Vallecano no anava convocat en un partit amb la seva selecció des del novembre del 2015 i no hi disputa cap partit des del mes de març del mateix any, quan militava al Valladolid. Mojica ha estat internacional dos cops. De la seva banda, Bernardo encara no ha debutat mai amb Colòmbia i confia que a la tercera convocatòria vagi la vençuda. El central de Cali ha estat convocat un parell de cops (contra l'Argentina el novembre de 2015, i al juny del 2012 davant l'Equador) però no ha arribat mai a estrenar-se. En aquesta ocasió, el central format al planter del Sevilla té l'oportunitat de fer-ho ja sigui aquest vespre contra França a Saint Denis o bé dimarts a l'estadi del Fulham, Craven Cottage, a Londres contra Austràlia (21.00).

De la seva banda, Olunga està concentrat a Marràqueix (Marroc) amb Kènia i no entrarà en joc fins demà. Ho farà en un partit al migdia (12.00) contra Comores. El davanter blanc-i-vermell, autor de tres gols fins ara aquesta temporada, tornarà a jugar dimarts a terres marroquines aquest cop contra la República Centreafricana (12.00). Olunga és un habitual de la selecció i aquest curs ja ha entrat en altres convocatòries.

Per últim, Bounou és a Torí a la concentració del Marroc, on ha estat visitat pels serveis mèdics de la selecció. El porter va patir una lesió muscular a l'adductor en el partit contra el Madrid que li farà perdre els dos partits que el Marroc juga aquests dies. El combinat marroquí juga avui a Torí contra Sèrbia i dimarts a Casablanca amb Uzbekistan. La lesió hauria de fer que Bounou no participés en cap dels dos compromisos.

Pel que fa a l'exgironí Larry Kayode, no ha entrat a la llista de Nigèria contra Polònia. Kayode encara no ha debutat amb el seu nou club, el Xakhtar Donetsk.