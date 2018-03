Karts, pàdel i un dinar en la jornada lúdica de l'equip

La plantilla del Girona va canviar ahir l'entrenament que, en principi, hi havia programat a Riudarenes, per una jornada lúdica que va incloure una competició de karts, un dinar de germanor a la platja de Castelldefels i la visita a l'Estrella Damm Catalunya Màster 2018 de pàdel que s'està disputant a Badalona. Va ser el regal que el cos tècnic va decidir fer, per sorpresa, als jugadors que s'han convertit en la revelació del campionat, aprofitant que aquest cap de setmana no hi ha jornada de Lliga pels partits de seleccions. Els únics futbolistes del primer equip que es van perdre la jornada lúdica van ser Stuani; Bernardo, Mojica; Olunga; Maffeo i Aleix Garcia, convocats per jugar amb l'Uruguai, Colòmbia, Kènia i Espanya sub-21, respectivament. Bounou és a Torí, on els metges del Marroc li han fet una revisió per determinar l'abast de la seva lesió a l'adductor.

La primera de les activitats que van fer els futbolistes del Girona va estar vinculada al món del motor. Els jugador van gaudir d'unes curses de karts al Gené Karting, de Viladecans. L'esperit competitiu entre els participants es va mantenir fins al podi final, on els vencedors van rebre els seus trofeus. Tot seguit, la benzina va deixar pas a un bon àpat i l'equip va dinar en un restaurant situat a la platja de Castelldefels. Després d'acabar de menjar l'expedició es va dirigir a Badalona, on van ser espectadors dels partits de l'Estrella Damm Catalunya Master 2018, esdeveniment que forma part del World Pàdel Tour, que reuneix algunes de les millors pales d'aquest esport.

Aquest divendres l'equip continua la seva setmana de treball amb un entrenament a Riudarenes, ja amb el partit del dissabte 31 de març contra el Llevant al cap. Precisament els valencians acumulen diversos maldecaps. Després de quedar-se sense Antonio Luna per un mes i mig, el proper rival del Girona ha vist com també perdia Rubén Rochina. El davanter valencià es va lesionar muscularment dimecres i estarà tres setmanes de baixa. Rochina i Luna no seran a Montilivi dissabte que ve com tampoc els lesionats Toño García, Raúl Fernández i Iván López. Postigo és dubte. Els granotes han fet un pas endavant amb el canvi d'entrenador, Juan Ramon López Muñiz va ser rellevat pel tècnic del filial Paco López. Tot i que s'han col·locat amb sis punts de marge sobre el descens que marca el Las Palmas, però, el Llevant encara no pot respirar tranquil i visitarà Girona amb urgències després d'una temporada molt irregular.

Pablo Machín no podrà començar a preparar aquest partit amb la totalitat de la plantilla fins ben bé dimecres que ve. De moment avui treballarà amb els homes que té disponibles. El Girona enfila la recta final de la temporada. Queden nou partits i, amb la salvació a la butxaca, ara toca somiar amb Europa.