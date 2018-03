Stuani: Un lloc entre els millors de la història

El gol aquesta temporada a Montilivi té un nom: Cristhian Stuani. El davanter uruguaià s'ha convertit en el gran referent ofensiu del Girona i un dels ídols de l'afició en l'estrena de l'equip. Amb 17 gols fins ara després de 29 jornades disputades, Stuani està signant els seus millors registres a la màxima categoria -ha superat els 15 fets amb l'Espanyol i els 13 amb el Racing- i s'acosta els millors de la seva carrera des que va aterrar a Europa, que van ser els 22 amb l'Albacete a Segona A (2008-09). Paral·lelament, Stuani està entrant amb força al llibre d'or de la història del Girona. Primer de tot perquè va el davanter charrúa va ser l'autor del primer gol del Girona a Primera Divisió, en l'empat (2-2) contra l'Atlètic de Madrid. Aquella diana ja quedarà per sempre a la història de l'entitat. A més a més però, el rendiment d'Stuani ni es va aturar amb aquell primer gol. Tampoc amb el segon, ni el tercer. L'uruguaià està vivint l'any més dolç de la seva carrera esportiva a Montilivi i és protagonista destacat del gran moment de l'equip amb els seus gols. Amb la dreta, amb l'esquerra i sobretot amb el cap, Stuani s'ha fet un tip de fer aixecar els aficionats blanc-i-vermells de les seves localitats o butaques. Disset n'ha marcat fins ara, en les 29 jornades disputades arribant a una xifra a l'abast de ben pocs futbolistes en els darrers anys. Tant és així que s'ha situat entre els cinc màxims golejadors del Girona en un curs de les darreres vint temporades.

Trobar un 9 que garanteixi més de 10 gols per temporada és el somni de qualsevol director esportiu. A Primera i a qualsevol categoria. De davanters al mercat n'hi ha però el gol es paga, i molt, sempre. A més a més, massa sovint passa que els equips fitxen atacants contrastats a preu d'or amb l'esperança que marquin molts de gols i a l'hora de la veritat no tenen el seu millor any. D'aquests fiascos, el Girona en sap un niu. Iván Pérez, Antonio Calle, Chando o David Prats en són alguns exemples. De vegades passa tot el contrari i el Girona també ha gaudit de jugadors que arribaven d'anys dolents i que a Montilivi han recuperat el seu olfacte golejador amb escreix. Aquest és segurament el cas d'un Stuani que va aterrar l'estiu passat procedent del Middlesbrough, amb el qual havia signat números discrets les dues últimes temporades (7 i 5 gols a la Lliga, respectivament). A Montilivi però, Stuani ha recuperat la seva millor versió i s'ha convertit no ja en el màxim golejador de l'equip sinó en un dels millors de tota la Primera Divisió. De fet, en el rànquing pel pitxitxi, només el superen Leo Messi (25), Cristiano Ronaldo (22) i el seu compatriota Luis Suárez (21). Stuani, a més a més, ha entrat amb molta força entre el llistat de grans davanters del Girona de les darreres dues dècades. L'uruguaià ja ha atrapat golejadors històrics dels darrers cursos a Segona A com Fran Sandaza (16), Samuele Longo (14) o Javi Acuña (16 a la lliga regular). Fa dies també que ha deixat enrere els 11 que van aconseguir Felipe Sanchón (14-15), Benja Martínez (12-13) i Jandro Castro i Roberto Peragón (10-11), també a la categoria de plata.

Al rànquing de màxims golejadors blanc-i-vermells dels darrers 20 anys, Stuani té a només un gol els 17 que van marcar Corominas (11-12) i Despotovic (10-11). Sembla, doncs, prou assequible que l'uruguaià continuï escalant llocs en aquesta classificació. Més difícil serà, tot i que no improbable, atrapar els 21 que va fer Felipe Sanchón a Tercera (05-06) i Miki Albert a Segona B (07-08) l'any de l'ascens a Segona A. Sí que sembla impossible enfilar-se més enlaire encara amb números estratosfèrics com els que van aconseguir a Tercera Miki Albert (06-07) i Jordi Vinuesa (02-03). En totes dues temporades el Girona va aconseguir pujar a Segona B. Miki Albert va marcar 24 gols a Lliga però va arribar als 29 amb els que va fer contra el Mutilvera i l'Alcalá durant el play-off d'ascens. De la seva banda, Vinuesa es va enfilar fins als 27 en l'any que el Girona va pujar al Ruibal , el camp de l'Águilas murcià.

Delfí Geli i Martín Abad

Més enllà de Miki Albert i Vinuesa, d'altres grans golejadors de la història del Girona en una mateixa temporada han estat Martín Abad amb 29 (1985-86 a Tercera) i 25 (86-87 a Tercera), Delfí Geli amb 28 (1988-89 a Tercera),Javi Morata amb 27 (82-83 a Regional Preferent) o Iñaki Daucik amb 26 (a Tercera 84-85), Paco Flores (22, 75-76), Figueras (22, 60-61), Coma (23, 60-61), Morchón (23, 69-70), Sales (22, 51-52) i Fontanet (22, 50-51) també han superat la barrera dels 20 durant la història del club. Caldrà veure doncs fins on és capaç d'arribar un Stuani que, als 31 anys, gaudeix com mai del futbol vestit de blanc-i-vermell, mentre somia en la gran cita del mes de juny a Rússia, el Mundial.