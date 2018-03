Victòria per 4-2 contra el Golden Arrows sud-africà en un amistós a Riudarenes

En la penúltima aturada pels compromissos internacionals de la FIFA, el Girona va organitzar un partit amistós contra el Montpeller a Riudarenes. En la darrera interrupció no hi va haver temps de muntar res i es va fer un partit contra el Peralada. En aquesta, semblava que tot quedaria també en un partidet d'entrenament entre els efectius que s'han quedat a terres gironines i una barreja del Peralada i el juvenil. Tanmateix, al final el Girona va poder lligar un partit amistós a darrera hora contra el Lamontville Golden Arrows de Sud-àfrica, després que el conjunt africà veiés cancel·lat el que tenia previst contra l'Espanyol. El matx es va disputar a la Zona Esportiva de Riudarenes i va acabar amb victòria del Girona per 4-2. Els gols van ser obra del Choco Lozano, Aday i de Portu en dues ocasions.

L'onze titular que va situar d'entrada Pablo Machín sobre el terreny de joc de Riudarenes va ser el format per Iraizoz, Aday, Porro, Muniesa, Alcalá, Timor, Pere Pons, Eloi Amagat, Lozano, Borja García i Douglas Luiz. A la segona part també van tenir minuts Ramalho, Juanpe, Portu i Granell. El conjunt africà va formar amb un onze barreja de jugadors del primer equip i del filial. Aquesta mateixa setmana, el conjunt sud-africà havia disputat un partit a Madrid contra un combinat del Rayo Vallecano.

El matx va servir per mantenir activats els jugadors i per què els menys habituals carreguessin una mica les cames de ritme de competició. La plantilla gaudirà de dos dies de descans abans de tornar dilluns a la feina per començar a preparar el retorn a la Lliga, d'avui en vuit contra el Llevant a Montilivi a la una del migdia.

En l'anterior amistós disputat a Riudarenes, al mes d'octubre contra el Montpeller, Marlos Moreno va ser el gran protagonista. El colombià, que va tenir un paper residual amb l'equip i al gener va cancel·lar la seva cessió per anar-se'n al Flamengo, va marcar dos gols. El tercer gol gironí va ser obra de Portu.