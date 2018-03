El Girona-Betis es jugarà el divendres 13 d'abril a les 21.00 a Montilivi

LaLliga ha anunciat aquest matí els horaris de la jornada 32 de Primera divisió. El Girona-Betis ha quedat programat per divendres 13 d'abril a les 21.00, ofert per televisió en obert pel canal Gol. Serà el duel que obrirà la jornada i que també encetarà una setmana amb tres partits. El Girona anirà el dimecres següent (pendent de confirmació, encara) al camp de l'Alabès i el cap de setmana tornarà a jugar a Montilivi, en aquest cas, el derbi amb l'Espanyol. Tres partits que poden acabar convertint-se en determinants per les aspiracions dels de Pablo Machín de classificar-se per la Lliga Europa.

El Girona-Betis és un dels partits més esperats de la temporada, per l'atractiu del rival, perquè és un rival directe en la pugna per Europa i també pel morbo del retorn a l'estadi de Quique Setién, entrenador del Lugo aquell juny del 2015 que va frustrar l'ascens a Primera empatant en el temps afegit de la darrera jornada. I ho farà dirigint el Betis, que era l'equip que va veure's clarament superat per l'Sporting, el rival del Girona en la lluita per pujar directe. Els andalusos no s'hi jugaven res i el 0-3 a favor dels asturians va acabar donant-los el salt de categoria per millor diferència de gols general (Sporting i Girona van empatar a 82 punts).