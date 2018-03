Stuani juga 6 minuts en el triomf de l'Uruguai a la Xina Cup

El davanter del Girona Cristhian Stuani ha disputat aquest 6 minuts en la victòria per 0-1 de l'Uruguai contra Gal·les en la feinal de la Xina Cup. Amb el triomf, el conjunt sud-americà s'ha adjudicat el títol. A les semifinals contra la República Txeca, Stuani va disputar els últims 12 minuts per la qual cosa tanca el torneig amb un total de 18 minuts jugats en dos partits. Avui, l'atacant del Girona ha entrat al camp al minut 84 en substitució de Nández. L'uruguai no tornarà a jugar ara fins el proper 7 de juny, contra Uzbekistan, pocs dies abans que comenci el Mundial de Rússia.