El Girona rebrà el Betis el divendres 13 d'abril per obrir una setmana de tres partits

La Lliga va fer oficials ahir els horaris corresponents a la 32a jornad de la Lliga Santander en què el Girona rebrà el Betis a l'estadi de Montilivi. Així, el que es perfila com un duel directíssim en la lluita per una de les posicions que donen accés a l'Europa League es disputarà el divendres dia 13 d'abril a les 9 del vespre a l'estadi gironí. Serà el tret de sortida d'una setmana ben atapeïda amb tres partits perquè hi haurà jornada intersetmanal. D'aquesta manera, el Girona després de jugar contra el Betis visitarà dimecres o dijous Mendizorrotza per enfrontar-se a l'Alabès i el cap de setmana següent rebrà l'Espanyol a Montilivi.

Amb l'anunci de l'horari del partit contra el Betis, el Girona ja coneix quan té programats els tres propers partits de Lliga. Dissabte, en plena Setmana Santa, els de Pablo Machín rebran el Llevant a l'estadi a la una del migdia (13:00). Tot seguit, el conjunt gironí es desplaçarà a Sant Sebastià per enfrontar-se a la Reial Societat diumenge 8 d'abril (2/4 de 7) i després rebrà el Betis a Montilivi el divendres dia 13. La Lliga no hauria de trigar gaire a fixar l'horari del partit a terres basques contra l'Alabès ni tampoc el de la visita de l'Espanyol a Montilivi del cap de setmana del 21 i 22 d'abril.

La visita del Betis podria presentar-se com un dels partits de l'any a Montilivi si el Girona és capaç d'assolir bons resultats contra Llevant i Reial Societat i mantenir-se en la lluita per les posicions d'Europa League. El conjunt andalús actualment té els mateixos 43 punts que els gironins però amb una pitjor diferència de gols general, cosa que el situa en el vuitè lloc, fora dels tres llocs que han de tenir premi sempre i quan el Sevilla acabi entre els sis primers classificats. Abans de visitar el Girona, el Betis haurà d'anar al Coliseum per enfrontar-se al Getafe que també somia amb Europa i rebre l'Eibar. El duel tindrà morbo pel retorn de Quique Setién, extècnic del Lugo, a Montilivi.