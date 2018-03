El Girona visitarà l'Alabès el dijous 19 d'abril a les 19.30

LaLliga ha anunciat avui els horaris de la jornada 33 de Primera, que es disputarà entre setmana, els dies 17 (dimarts), 18 (dimecres) i 19 (dijous) abril. El Girona ha de visitar l'Alabès a Vitòria, en un partit que ha quedat programat a les 19.30 del dijous 19. L'equip de Pablo Machín, que en el partit de la primera volta va desaprofitar un 2-0 a favor en els darrers vint minuts de partit per acabar perdent, de manera sorprenent, per 2-3, tindrà una bona oportunitat per treure's aquesta espina.

El Girona tindrà més dies de descans que els bascos per preparar el partit. Els blanc-i-vermells hauran jugat l'anterior jornada a Montilivi contra el Betis el divendres 13 d'abril, mentre que l'Alabès ho haurà fet el diumenge 15.