El rècord de Bounou, pendent de la lesió

A l'espera de veure com ha evolucionat aquesta setmana de la seva lesió a l'adductor llarg de la cama esquerra, Yassine Bounou ja és a Girona. El porter marroquí va fer-se mal en el darrer partit de Lliga al camp del Reial Madrid (6-3) però tot i això va viatjar fins a Torí, on estava concentrada la seva selecció per enfrontar-se a Sèrbia. Allà, Bounou va ser visitat pels serveis mèdics marroquins, que van confirmar la dolència. El porter ja no va continuar amb l'expedició, que va desplaçar-se fins a Casablanca, on avui té partit contra l'Uzbekistan i va tornar cap a Girona el cap de setmana. Caldrà veure ara si està en condicions físiques per entrenar-se avui amb els seus companys en el retorn a la feina o bé necessita més dies per recuperar-se. En cas que avui ja participi de la sessió amb normalitat, res faria pensar en un canvi de porter, però en cas contrari Bounou tindria molt difícil jugar dissabte contra el Llevant. I és que a banda de l'evolució de la lesió, Pablo Machín sempre és partidari de donar més dies de marge als seus futbolistes, perquè es recuperin després de lesions. Que Bounou no jugués contra el Llevant provocaria dues coses: la primera, el retorn de Gorka Iraizoz a la titularitat i, la segona, el final d'una ratxa personal històrica d'imbatibilitat a Montilivi de 540 minuts que han ajudat l'equip a encadenar sis victòries consecutives com a local.

La sèrie de partits sense rebre gols en contra del Girona a casa és la millor de tota la categoria. Pel que fa a victòries consecutives, el Barça i el Sevilla sí que ho han aconseguit durant la temporada però la ratxa se'ls va acabar precisament al setè partit. De totes maneres, les sèries de Barça i Sevilla van ser amb gols en contra, cosa fet que eleva encara més la fita del Girona. Actualment, els de Pablo Machín són, juntament amb el Reial Madrid i l'Atlètic de Madrid, els tres equips que més jornades duen invictes al seu estadi. El conjunt blanc encadena cinc victòries consecutives tot i que rebent gols, tres dels quals per part del Girona. En canvi, la ratxa de l'Atlètic sí que amenaça l'actual dels gironins. I és que des que el Girona va empatar al Wanda Metropolitano (1-1), els matalassers han enllaçat cinc victòries seguides i totes elles sense encaixar cap gol. És a dir, l'Atlètic podria igualar la sèrie del Girona si aquesta jornada és capaç de superar el Deportivo de la Corunya sense rebre gols. Això sí, si els de Machín superen el Llevant dissabte, ampliaran la ratxa a set triomfs.



Becerra, Otermin i Vega

Sigui com sigui, la solidesa del Girona a Montilivi és una de les claus del magnífic rendiment de l'equip. L'engranatge defensiu de l'equema de Machín en té bona part de la culpa així com les intervencions d'un Bounou que cada cop té més confiança i que ara ja apareix per ser decisiu. En aquest sentit, el marroquí ha establert un rècord d'imbatibilitat com a local realment històric. I és que per a trobar un porter blanc-i-vermell que hagi mantingut la seva porteria a zero durant 6 partits a Montilivi cal remuntar-se gairebé 45 anys enrere. Sí que Isaac Becerra va signar un final de curs 2015-16 immaculat a casa (0-0 Osasuna, 1-0 Alabès, 1-0 Tenerife, 1-0 Mallorca i 2-0 Alcorcón) però al sisè partit, ja al play-off d'ascens contra el Còrdova, va encaixar un gol (3-1). L'any de l'ascens a Segona A, el Girona també va signar una bona sèrie en no va rebre cap gol en les últimes tres jornades (Gramenet 2-0, Hospitalet 1-0, Alcoià 2-0) ni en els dos partits de play-off (Barakaldo 2-0 i Ceuta 1-0). La sèrie d'imbatibilitat no va ser tota de Rafa Ponzo ja que el barceloní Miguel Ramos va ser el porter contra l'Alcoià.

Una altra sèrie de 5 jornades sense encaixar a Montilivi prou recent és del curs 2003-04 a Segona B. Amb Agustín Abadía i Xabi Otermin a la poteria, el Girona va deixar a zero consecutivament Lorca Deportiva (2-0), Figueres (3-0), Hèrcules (0-0), Barça B (1-0) i Mataró (1-0). Més enrere queda la del curs 1997-98 a Primera Catalana quan el Girona no va encaixar contra Granollers (0-0), Guíxols (1-0), Masnou (0-0), Roda Berà (3-0) i Cerdanyola de Mataró (4-0) en la que Quim Planas i Ivan Portolés es van alternar sota pals.

L'actual sèrie d'imbatibilitat de Bounou sí que s'acosta més a la del curs 1972-73 de David Vega. Aquella temporada, el porter balear del Girona va aconseguir deixar la porteria a zero en les darreres 8 jornades de la temporada regular: Ontinyent (2-0), Menorca (3-0), Lleida (3-0), Júpiter (2-0), Vinarós (1-0), Olímpic de Xàtiva (0-0), Ciutadella (1-0) i Calella (0-0). Aquella sèrie de Vega s'acabaria en la promoció que el Girona perdria contra el Còrdova (3-0 a l'Arcángel i 3-2 a Montilivi) i faria que els andalusos es mantinguessin a la categoria de plata i els girnins es quedessin a Tercera (no existia la Segona B).