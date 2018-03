El Girona s'entrena a Montilivi amb Stuani però sense el porter Yassine Bounou

El Girona ha tornat aquest matí als entrenaments amb una sessió a Montilivi on la gran novetat ha sigut la presència del davanter Cristhian Stuani, després del seu viatge a la Xina on dilluns va emportar-se un torneig amistós de preparació pel Mundial gràcies a la victòria sobre Gal·les (0-1). La resta de jugadors internacionals encara no s'exercitaran amb el grup. Està previst que avui Maffeo i Aleix Garcia (Espanya sub-21), Bernardo i Mojica (Colòmbia) i Olunga (Kènia) arribin a la ciutat i serà demà quan es tornaran a posar a les ordres de Pablo Machín per preparar la reanudació de la lliga, aquest dissabte, contra el Llevant (13.00).

També s'estava molt pendent de la sessió d'avui per avaluar l'estat físic del porter Yassine Bounou, que es va lesionar en l'últim partit de lliga abans de l'aturada de seleccions, al camp del Madrid. El marroquí estava convocat amb la seva selecció per jugar dos amistosos internacionals aquests dies i va viatjar a Torí per passar un exàmen mèdic i, tot seguit, tornar a Girona. Bounou no treballa avui amb el grup amb la qual cosa guanya cos la possibilitat que dissabte hi hagi canvi sota els pals i sigui Gorka Iraizoz qui torni a actuar de titular. En l'entrenament d'aquest matí tampoc s'ha exercitat amb el grup l'altre lesionat de la plantilla, Carles Planas.

El Girona té programats nous entrenaments per demà (on s'espera que ja hi siguin tots els internacionals) i divendres. Dissabte rebrà el Llevant (13.00) en busca de la setena victòria seguida a Montilivi. Si els gironins l'aconsegueixen, es col·locaran de manera provisional en sisena posició a la classificació, a l'espera del que pugui fer el Sevilla aquell mateix vespre contra el Barça (20.45). Si els andalusos perdessin, el Girona mantindria aquesta hipotètica sisena plaça.