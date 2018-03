El Girona-Espanyol es jugarà el diumenge 22 d'abril a les 12

LaLliga ha fet públics aquest matí els horaris de la jornada 34 de Primera divisió. Un dels partits més esperats, el derbi entre el Girona i l'Espanyol a Montilivi, ha quedat programat pel diumenge 22 d'abril a les 12 del migdia, un horari que fa preveure una magnífica entrada a l'estadi. Els duels Barça-Vila-real i Sevilla-R. Madrid d'aquesta mateixa jornada han quedat ajornats per la disputa, el dissabte 21 d'abril, de la final de la Copa del Rei entre els blaugranes i els andalusos. Aquests dos enfrontaments quedaran pendents fins el dimecres 9 de maig. La final de Copa també ha provocat que el dissabte 21 només hi hagi dos partits de Primera: Eibar-Getafe (13.00) i Eibar-València (16.15), per alliberar la resta de la jornada i centrar tot l'interès en el partit entre el Barça i el Sevilla de la nit.