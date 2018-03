El Girona FC promou Montilivi com a Espai Sense Fum

El club reforça el seu compromís amb la lluita antitabac i recorda que Montilivi és un espai compartit amb molta gent i en especial amb joves i infants i que per tant s´hauria d´evitar fumar a les graderies de l´Estadi. Es demana als fumadors que s´abstinguin de fumar a la zona de graderia i que en cas que vulguin es dirigeixin al espais oberts situats als accessos per tal que cap espectador, des del seu seient, es vegi incomodat pel fum mentre gaudeix del partit.

Tanmateix, el Girona ampliarà també la mesura a les instal·lacions de Torres de Palau, amb l´objectiu d´oferir un ambient més sa i còmode per a tots els espectadors dels entrenaments i partits de futbol base del club. Aquesta és al primera d´una sèrie d´accions que pretenen adaptar l´experiència de l´estadi a un públic de totes les edats amb l´objectiu de convertir Montilivi en un estadi on gaudir del futbol en família.

Per donar a conèixer aquesta iniciativa a la seva massa social, el Club ha llançat un vídeo de la campanya i durà a terme una sèrie d´accions per conscienciar el públic de Montilivi a aquesta nova realitat. Per al proper partit a l´estadi, per exemple, s´incentivarà els fumadors a deixar la seva cigarreta canviant-la per una Poma de Girona. El club vol així fomentar els valors de la salut, el respecte i la protecció a les persones i en especial als menors.