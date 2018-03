Machín: «No entenc el rebombori al voltant de la meva continuïtat»

El tècnic del Girona ha parlat avui per primer cop en públic després que la setmana passada unes declaracions seves a Sòria, on presentava un campus, va donar peu que s'interpretés que obrir la porta a deixar el club de Montilivi a final de temporada. "Per moltes voltes que hi dono no entenc el rebombori que s'ha creat per una frase que vaig dir a casa meva, a Sòria, i en un ambient relaxat però que tots vosaltres rubricaríeu. Només va dir que si m'arribava una oferta irrebutjable l'hauria de valorar bé, com faria qualsevol altre en el meu lloc".

Avui, Machín també ha volgut deixar clar que "estic centrat en el partit contra el Llevant i en lluitar fins al final de lliga per entrar a Europa, no vull que cap altre tema personal, en aquest cas un de meu, passi per sobre dels objectius del club".

Sobre el partit de demà al migdia conta el Llevant, Machín ha confirmat que Olunga és baixa, va arribar amb molèsties dels dos partits amb Kènia, però que, en canvi, Bounou sí que podrà jugar.