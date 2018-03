«Com a equip, el Girona fa les coses molt bé»

El tècnic del Llevant, Paco López, va centrar ahir la seva compareixença de premsa en dos ítems molt clars. Un, rebaixar l'eufòria després de dues victòries per recordar que la permananència encara no és un fet; i l'altre: elogiar el Girona. «No descobreixo res dient que el Girona és l'equip revelació, segons tothom, de la Lliga. Fa les coses molt bé, sotmet molt els rivals. Hi ha rivals que els ha obligat a modificar la seva estructura. Serà un partit dur», va explicar López abans de viatjar cap a Girona.

«El que es genera fora no ho puc controlar, però el que passa dins és una altra cosa. Nosaltres tenim uns futbolistes que, encara que molts són molt joves, són molt madurs i tothom entén que el partit important és el contra el Girona», va dir López

«La nostra intenció és sortir com en els dos partits anteriors però la nostra idea és que tornem a començar de zero. El que ha passat o el que pugui passar no ens ha d'importar. Hem de centrar-nos en fer el millor treball possible davant el Girona. Són tres punts que ens ajudaran a seguir mirant cap a l'objectiu i guanyar en confiança», va recalcar Paco López que sobre el Girona va dir que «em preocupa una mica tot. Interpreta molt bé la seva fase amb pilota, arriben bé per fora, acumulen a molta gent a l'àrea davant els centres laterals, et pressiona molt i el principal és que ara juga sense pressió, amb molta confiança i s'atreveixen a fer coses».