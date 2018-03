La sisena plaça es resisteix

No ha pogut ser. S´ha intentat, però a Montilivi no sempre pot sortir el sol. Avui, quan guanyant hi havia l´oportunitat de col·locar-se sisè a la classificació, el Girona ha relliscat, tot trencant la seva inèrcia positiva a l´estadi. El gran gol d´Àlex Granell no ha pogut impedir que el Llevant, que ha signat una bona actuació, s´ha emportat un punt. Tot plegat, en un duel igualat, amb ocasions per a banda i banda i davant la presència de més d´onze mil espectadors.

Seguint amb la tònica que diu que "allò que funciona, no ho toquis", Machín ha apostat per l´onze que tothom esperava. I per què canviar? A Montilivi eren sis les victòries consecutives que s´hi registraven, pel que hauria estat massa agosarat plantejar el partit amb una revolució a l´equip inicial.

Aday pel sancionat Mojica, l´única novetat, amb Bounou sota pals tot i entrenar tan sols un dia i mig després d´una lesió. Mateixes cares, però un escenari diferent el que s´ha trobat el Girona. Almenys de bon inici. Perquè el Llevant, lluny del que han fet d´altres rivals que han visitat l´estadi darrerament, ha sortit sense por, a mossegar i decidit a buscar la porteria contrària.

Això ha agafat una mica desprevingut al conjunt blanc-i-vermell, al que li ha costat una mica carburar veient que els de Paco López es trobaven còmodes, movent la pilota de banda a banda. Fins que Portu ha decidit encendre Montilivi. Un parell de curses, lluita marca de la casa i el públic, i de passada els seus companys, s´han activat. Suficient per provocar quatre serveis de cantonada en només 10 minuts. El quart, gràcies a un bon xut d´Aday que ha refusar Oier. Això sí, cap córner ha estat fructífer.

Ha tornat a dir la seva el Llevant, que s´ha espolsat la pressió a base de tocar la pilota. Morales, molt perillós per la seva banda esquerra, ha fet aparèixer Bounou, que ha atrapat per sota una centrada molt perillosa. Més bona ha estat la intervenció, dos minuts després, a peus de Boateng. El davanter ´granota´ ha rebut dins l´àrea i ha intentar burlar el porter, que ha endevinat les seves intencions.

Per si de cas, ha tornat a aparèixer Portu, tot un corcó per a la defensa. Ha caigut dins l´àrea demanant penal al minut 18, però l´àrbitre ho ha passat per alt. Les forces estaven ben igualades, però la balança s´hauria pogut decantar a favor dels locals si Bernardo, al 23, hagués enviat el seu cop de cap un pèl més ajustat. Ha acabat fregant el pal.

Precisament la fusta és el que ha acabat trobant Aday en un xut de falta que ell mateix havia provocat. El Girona, mica en mica, s´anava acostant als dominis d´Oier i s´ensumava que l´empat duraria ben poc al marcador. La següent, al 36, no ha estat tan clara. Borja, que ha rebut a tres quarts de camp, ha fet un molt bon control i ha provat surt. El tret, ha sortit prop del pal esquerre. La resposta, un xut molt centrat de Morales a les mans de Bounou.

Seguien els gironins a la seva i n´han tingut una altra de bona que no ha acabat en gol per ben poc. Ha estat al 41, quan a Granell li ha quedat la pilota franca per rematar al llindar de l´àrea. No ha trobat porteria. Abans del descans, Boateng ha posat l´ai al cor als aficionats de Montilivi. Al límit del fora de joc, ha rebut una passada que l´ha deixat sol davant Bounou; ha volgut ajustar tant la seva rematada, que la pilota ha acabat picant al pal. Se salvava el Girona.

La sort li ha tornat a soriure a l´equip a l´inici de la represa. Dues claríssimes ocasions ha tingut el Llevant però de nou, el marcador no s´ha mogut. Una mala sortida de la pilota ha permès a Lerma rematar a plaer al 47. L´esfèrica ha fregat el pal. Com un minut més tard, quan Boateng ha xutat massa creuat quan la seva posició era franca per marcar. Montilivi ha entès que calia animar i ben aviat ha esperonat els seus a crits de "Girona! Girona!".

L´equip ha rebut el missatge i després d´un bon cacau de Borja que ha aturat Oier, ha arribat la gardela de Granell. Al 54, el gironí ha rebut la pilota a tres quarts de camp, l´ha conduït cap al mig i allà ha etzibat una canonada que ha tret les teranyines de l´escaire dret del porter visitant. Un golàs. I si de l´1-0 no s´ha passat al 2-0 en un instant ha estat perquè Stuani no ha estat fi. L´uruguaià ha estat l´últim punt de connexió d´un gran contracop però ha xutat a fora quan la seva posició era immillorable.

El Llevant, tot i anar per sota al marcador, ha seguit a la seva i ha estat a punt de trobar l´empat en una rematada de Coke que ha sortit fora per ben poc. No valia a badar. Avisat estava tothom i, tot i això, els visitants han empatat. Des del darrere ha entrat Morales, que ha rebut una passada a l´espai. Ha burlat la sortida de Bounou i al 68 ha fet pujar l´1-1 al marcador. Es trencava així una ratxa de 608 minuts sense encaixar a casa.

Ha esperat bastant, però finalment Machín ha mogut fitxa asseient Portu i fent entrar el ´Choco´ Lozano al seu lloc. Quedaven poc més de deu minuts, el Llevant apretava i al Girona no se´l veia del tot entonat amb la pilota als peus. El segon moviment, rellevar Borja García per Timor, apostant pel múscul al mig del camp i buscant el joc directe.

L´ha tingut el Girona al darrer sospir. En una jugada marca de la casa. En una acció a pilota aturada. Granell l´ha posat al cor de l´àrea i allà ha entrat Stuani amb tot. Insuficient, perquè el seu cop de cap l´ha atrapat Oier. S´ha esfumat l´opció de sumar la setena victòria seguida i de ser sisè a la classificació. Igualment, el somni per ser a Europa continua ben viu.



Fitxa tècnica



Girona: Bounou; Maffeo, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Aday; Pere Pons, Granell, Borja García (Timor, min. 83); Portu (Lozano, min. 77) i Stuani.

Llevant: Oier; Pedro López, Cabaco (Postigo, min. 83), Rober Pier, Coke; Jason (Ivi, min. 77), Campaña, Lerma, Morales; Boateng (Sadiku, min. 64) i Roger Martí.

Gols: 1-0, Granell (min. 54). 1-1, Morales (min. 68)

Àrbirtre: De Burgos Bentoetxea (comitè basc). Ha amonestat Maffeo (Girona); Roger, Cabaco, Lerma (Llevant).

Estadi: Montilivi, 11.391 espectadors.